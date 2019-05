En Corse, les économies d’énergie sont une priorité

Corse - France

Des bâtiments moins énergivores, des appartements plus économes, un éclairage public moins onéreux.

L'Agence d'Aménagement Durable, d'Urbanisme, d'Energie et l'ADEME lancent une nouvelle campagne d'appels à projets. Ils s'inscrivent dans le schéma régional "climat-air-énergie" et la programmation pluriannuelle de l'énergie votés par l'assemblée de Corse en 20013 et 2015.