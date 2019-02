En Corse, les retraités STC feront campagne contre Macron

Corse, France

Les retraités STC en ont ras-le-bol. Et ils pointent désormais du doigt les différents présidents de la République qui se sont succédés au pouvoir depuis 2007. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron portent selon les retraités STC la responsabilité d'une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 13% en l'espace de 10 ans. Les anciens, aux revenus modestes, s'insurgent notamment contre la hausse de la CSG et plus encore contre la suppression de l'ISF. Et ils disent clairement : "nous allons _tout mettre en œuvre pour faire payer à Emmanuel Macron les 1,7% de CSG qu'il a collé sur le dos des retraités_. Tout tremble mais rien ne bouge" indique Jacky Rossi, le président de l'Associu di i Ritirati Corsi - STC.