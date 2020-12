En Corse se loger coûte cher

Le ministère chargé du logement a publié une carte des loyers sur l'ensemble du territoire. Tout y est détaillé région par région, commune par commune, avec le prix du loyer au mètre carré pour les appartements et les maisons loués à des privés. La Corse arrive parmi les régions les plus chères.

Ce n'est pas une surprise, se loger en Corse coûte cher. Une carte a été publiée la semaine dernière par le ministère chargé du logement. Y sont détaillés : les prix au mètre carré pour les locations d'appartements et de maisons à des privés. Toutes les communes de France sont répertoriées et la Corse arrive dans le haut du panier.

Cela saute aux yeux lorsque l'on regarde cette carte à l'échelle nationale. Le classement par couleur va du jaune pour les communes les moins chères au rouge foncé pour les plus chères. La Corse apparait complètement rouge, la même couleur que l'on retrouve pour toutes les grandes agglomérations du continent.

Le tourisme comme moteur

Chez nous sans surprise, ce sont les zones à fort potentiel touristique où les prix sont les plus hauts. Il vous en coûtera 15.4€ le mètre carré pour louer un appartement à Porto-Vecchio, où encore 16 euros à Porticcio. Pour 100 mètres carrés cela représente environ 1500 à 1600€ par mois. À Bastia et Ajaccio les prix sont respectivement de 12.7 et 14.3 euros le mètre carré pour un appartement. En ce qui concerne la location de maison, les prix sont un peu moins élevés mais les écarts entre les zones touristiques et les autres restent importants.

Une cherté généralisée

Un dernier point interpelle, même dans les zones montagneuses et reculées, se loger en Corse reste beaucoup plus cher que dans des endroits similaires sur le continent, hors zone touristique. Globalement cette problématique de la cherté des loyers concerne donc l'ensemble de l'île et cela pèse de plus en plus sur les budgets des familles selon David Frau, président de la fédération du logement de Corse-du-Sud : « _Le logement il y a encore une dizaine d’années représentait 20 à 25%, aujourd’hui il n’est pas rare de trouver un budget familial dans lequel il représente 40 à 50%, même dans le secteur social…_Il n’est pas rare un tôt d’effort où le montant du loyer après APL représente 40% du budget familial mensuel, ce qui n’est pas sans poser problème. Ce sont des personnes qui vont avoir l’ensemble du système social, fond de solidarité voire même épicerie éducative, qui va leur venir en aide. »