En Côte-d'Or, être handicapé est toujours un frein à l'embauche

En plein cœur de la Semaine nationale de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, un forum était organisé ce mercredi à Dijon, quartier des Grésilles. On en parle avec l'un des animateurs de l'événement, Angelo Toffoli.

France Bleu Bourgogne : Que faut il encore améliorer pour le recrutement, le recrutement des personnes en situation de handicap ?

Angelo Toffoli : L'événement était fait pour favoriser justement les rencontres et les échanges entre les partenaires, donc les structures, c'est Pôle Emploi, l'Agefiph, l'Afnor, entre autres. Mais il y a aussi l'Afpa et toutes ces structures qui accompagnent les entreprises pour leur permettre de faciliter ou de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour intégrer des personnes en situation de handicap.

Qu'est ce qui bloque dans le détail encore aujourd'hui, en 2021 ?

Speaker 1: Il y a des atavismes. Il y a une habitude, une croyance que les personnes dans cette situation vont freiner l'entreprise, les structures, qu'elles vont être un poids lourd pour les personnes avec qui elles travaillent. Donc, c'est une situation qui reste, qui demeure. Par contre, les entreprises qui étaient là au forum étaient des entreprises bienveillantes, favorables à cette intégration.

Si on a un handicap invisible, faut-il le signaler, par exemple, à tous les employeurs potentiels ?

Là, c'est souvent au cas par cas suivant le poste qu'on va intégrer, selon la personne qui est sur le poste. Il est dit que le fait de spécifier la situation de handicap est favorable pour tout le monde, puisque ça permettra de clarifier et de mettre les choses à plat dès le départ. Mais il n'y a pas une réponse toute faite.

Et pour aider les demandeurs d'emploi en situation de handicap, quels sont les organismes en Côte d'Or sur lesquels on peut s'appuyer ?

Vous pouvez demander de l'aide à Cap Emploi 21, qui est la filière de Pôle emploi, avec des personnes, des conseillers qui sont là pour favoriser, aider psychologiquement et humainement toutes les personnes dans cette situation. Et c'est Cap Emploi qui organisait le Forum hier.