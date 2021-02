Côte-d'Or : la liste des restaurants volontaires pour accueillir des ouvriers le midi s'allonge

Malgré des débuts timides en Côte-d'Or, les restaurants qui le souhaitent, peuvent désormais accueillir des ouvriers du BTP le midi pour leur permettre de manger au chaud et dans de meilleures conditions. Avec la crise sanitaire et la fermeture des établissements au public, beaucoup étaient contraints de manger sur les chantiers ou dans des camions, malgré le froid que la région vient de connaître.

Peu de candidats au départ, mais le dispositif s'étoffe

Après l'autorisation préfectorale signée avec les différentes organisations patronales du BTP et de la restauration, cinq établissements du département s'étaient déclarés dès le départ, prêts à intégrer le dispositif. Ce jeudi 18 février, deux autres viennent de s'ajouter à la liste. Il s'agit des restaurants "Le Petit Train" à Liernais et "Le Tire-Bouchon" à Quetigny. La liste des restaurateurs qui ouvrent leurs portes est disponible sur le site internet de l’UMIH, chargée de les recenser.

Les restaurants sont ouverts seulement aux ouvriers

Dans un communiqué, la préfecture rappelle que "les restaurants concernés restent fermés au public et ne peuvent recevoir d’autres consommateurs que les salariés des entreprises avec lesquelles ils ont signé une convention."

Et les salles des fêtes ?

La préfecture explique aussi que parallèlement, et à l’image des restaurateurs privés, une convention type a également été élaborée et a été diffusée le 15 Février 2021 à tous les maires et présidents d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) afin de leur permettre de mettre à disposition de ces salariés une salle communale ou intercommunale chauffée. La convention type est également téléchargeable sur le site internet de la préfecture.