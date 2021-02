En Côte-d'Or, la vente des Hospices de Nuits-Saint-Georges va financer la recherche sur le coronavirus

La vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, petite sœur des enchères de Beaune, offrira les recettes de son plus beau lot à l'Institut Pasteur pour financer la recherche sur les mutations de virus.

"Nous aurons une vente", a promis le maire de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), Alain Cartron espérant que le 14 mars, date prévue pour ces enchères, ne coïncidera pas avec un nouveau confinement. "Et s'il y a reconfinement, on préfèrera vendre avec des acheteurs présents donc on déplacera la vente", précise François Poher, directeur des Hospices, lors d'une conférence de presse dans la cuverie du domaine hospitalier. "Mais nous avons une limite: le 30 avril". Une réunion aura lieu mardi avec la sous-préfecture, "par prudence et pour caler le protocole sanitaire", ajoute le maire Alain Cartron, mais, en l'absence de confinement, la vente de Nuits n'a pas besoin de dérogation, à la différence de son alter ego, la vente des Hospices de Beaune, dont la tenue, lors du 2e confinement le 11 décembre, avait été obtenue à l'arraché.

Le public sera limité. La jauge est limitée à seulement 50 personnes dans le cellier du Clos Vougeot, toutes espacées de deux mètres, mais le nombre des acheteurs restera "à peu près le même", notamment grâce à la possibilité d'enchères en ligne et par téléphone.

A Nuits, " la pièce de charité" sera vendue au profit des recherches de l'Institut Pasteur sur les mutations des virus de la grippe, qui peuvent également être utiles pour les variants du Covid-19. "L'étude a pour objectif d'avancer dans la prédiction des mutations afin de mieux préparer les vaccins", explique Jean-François Chambon, directeur de la communication de l'institut.

L'écrivain Eric Orsenna parraine l'édition 2021 © Maxppp - Clotilde VERDENAL -Maxppp

Outre la pièce de charité, 114 "pièces" (fûts de 228 litres) seront vendues aux enchères de Nuits, parrainées par Eric Orsenna, dans le but de financer l'hôpital et la maison de retraite gérés par les Hospices de Nuits. Tout comme Beaune, les Hospices de Nuits sont en effet un "hôpital vigneron": le service médical est financé par un domaine de 12 hectares de vignes apportées en dons au fil des ans.

(Avec AFP)