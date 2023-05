Côte-d'Or : le club d'investisseurs "Cigales" finance des associations et entreprises qui veulent emprunter

L'économie autrement, sans passer par la case "emprunt à la banque" pour développer son projet. C'est tout le sens des clubs Cigales, les Clubs d'Investisseurs à Gestion Alternative de l'Epargne Solidaire. Ces clubs participent au financement d'entreprises ou d'associations. À Dijon, "Le blé solidaire" est membre de l'association régionale des clubs Cigales de Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez présenter votre dossier ce samedi 3 juin à Quetigny au cours d'une journée "Cigales cherchent fourmis". Entretien avec Alain Morain, le trésorier du "blé solidaire".

France Bleu Bourgogne - Le blé solidaire, qu'est ce que c'est ?

Alain Morain - Le blé solidaire, c'est une division de 5 à 20 personnes, de personnes particulières et personnes physiques, qui décide de collecter une épargne citoyenne. C'est comme une grosse tirelire dans laquelle chacun met tous les mois dix à 50 euros. Ensuite, ces fonds servent à financer des projets locaux à caractère solidaire, éthique, dans l'éco développement, selon une charte établie par les clubs Cigales.

Cette épargne solidaire fonctionne comment ?

L'épargne solidaire, c'est une collecte pour les cigales citoyennes, avec la volonté de donner à leur argent, une direction et une destination utile, connue, reconnue localement. Il va permettre de venir en aide pour conforter les projets financiers des entreprises, des particuliers qui veulent s'installer en affaire personnelle ou des associations.

On finance à quelle hauteur ?

Un club Cigales peut financer jusqu'à 3000 euros et 5 000 euros. C'est du micro-crédit, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet souvent une sorte de rebond et d'apport pour rassurer les banques. Les clubs Cigales, qui existent depuis 40 ans, sont maintenant reconnus, bien implantés dans toute la France et donc auprès des banques. Ça peut effectivement représenter une forme de sécurité ou en tout cas d'étude un peu différente de l'analyse financière.

Vous organisez samedi prochain une journée "Cigales cherchent fourmis" à Quetigny. Quel est son objectif et à qui ça s'adresse exactement ?

C'est un peu le clin d'oeil. On a bien compris que Cigales dans l'acronyme ce que ça voulait dire. Alors les cigales ne sont pas dépensières. Par contre, les fourmis, ce sont toutes les toutes les personnes qui fourmillent d'idées et qui ont un projet économique de développement dans certains secteurs qui correspondent à la charte des Cigales. Cette rencontre est organisée dans quatre lieux en Bourgogne Franche-Comté dont un en Côte-d'Or à la maison des associations de Quetigny. Nous sommes en relation avec le Pôle d'économie solidaire et boutique de gestion et un certain nombre d'organismes qui, eux, ont connaissance de porteurs de projets. Et c'est pour nous l'occasion de recevoir ces porteurs de projets et de leur proposer des financements, soit sous forme de prise de participation au capital, soit sous forme de prêt personnel ou pour les associations sous forme d'apports avec droit de reprise.