En Côte-d'Or, les commerçants d'Auxonne ont leur propre plateforme de vente en ligne

A Auxonne, on peut soutenir ses commerces locaux en passant ses commandes sur internet. Cette ville de 8.000 habitants est la première en Côte-d'Or à s'inscrire à la plateforme "Ma ville, mon shopping". C'est un site de vente en lien avec la Poste. On clique, et on peut venir chercher son produit en magasin , ou bien être livré le lendemain par le facteur. La ville a déboursé 20 mille euros pour permettre à tous ses commerçants et artisans de s'inscrire durant 3 ans. Ce système doit permettre de compenser le manque à gagner dû aux confinements et au couvre-feu et 18 commerçants et artisans d'Auxonne sont déjà enregistrés.

"En octobre dernier on avait crée une première page Facebook "A Auxonne j'achète local" qui a rapidement compté 1.600 abonnés" rappelle Maud Barcelo, maire-adjointe en charge du commerce. "Avec ce site, on passe a quelque chose de plus visible, plus professionnel et avec un paiement en ligne sécurisé."

Vous pouvez commander mes bouteilles depuis votre canapé" - Bertrand Morey, caviste

Fabienne Moreau est la présidente des commerçants d'Auxonne, elle tient une épicerie, et même pour des produits de grande consommation , elle pense que ça peut marcher. "Je fais moi même relais-colis dans mon magasin , et je vois bien que la vente internet, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est une petite ville que les gens ne commandent pas."

La livraison à domicile coûte 4 euros, elle est à la charge du client, et c'est le facteur qui vous apportera votre colis en même temps que le courrier. Bertrand Morey est caviste. L'an dernier, il a perdu 30 % de son chiffre d'affaires avec les confinements et le couvre-feu. Ce système de vente en ligne l’intéresse pour rattraper ce manque à gagner : "Nous on livre partout en France et Auxonne encore bien plus. C'est plus facile le soir sur son canapé de se dire "tiens l'autre soir, on bu un vin sympa chez les amis, je peux le retrouver en ligne à tout moment. on va sur le site, c'est simple. Moi même j'ai déjà essayé" assure le commerçant.

On peut aussi acheter un massage ou une coupe de cheveux

Et sur ce site "ma ville mon shopping", on trouve aussi l'institut de massage et de bien-être "Des pieds et des mains". Comment envoyer un massage par la poste ? Nathalie Brugnot la gérante a une solution : "On vend beaucoup de cartes cadeaux, ça fait venir de nouveaux clients et je peux mettre cette offre sur ce site"

Le salon de coiffure de Nathalie De Jésus propose aussi des produits et des services en ligne © Radio France - Olivier Estran

"Ça permet de gagner en visibilité" complète la coiffeuse Nathalie De Jésus "Aujourd'hui les jeunes passent tous sur internet avant de venir nous voir." Sandra, une jeune auxonnaise le confirme "Oui, sur internet comme en magasin, on trouvera la même chose, alors je comprends leur envie de retrouver une clientèle, mais non je n'achète pas tout sur Internet, j'aime bien voir les produits aussi ."

Attention, si on choisit la livraison, c'est au commerçant d'assurer l'emballage de ses colis. La livraison par la Poste est assurée du lundi au vendredi.