En Côte-d'Or les petites villes veulent aussi profiter des soldes

C'est parti pour les soldes d'hiver. Ils vont durer jusqu'au 8 février et les commerçants des petites villes nous demandent de ne pas les oublier. Ils tentent de tirer leur épingle du jeu face aux grandes galeries commerciales et Internet. On vous explique comment :

Et vous, irez vous faire les soldes ? La période de promotion débute aujourd'hui et va durer jusqu'au 8 février. Ca y'est les magasins sont plein de pastilles vertes , rouges ou oranges pour indiquer les réductions de prix A Montbard, l'union des commerçants a investi 5.000 euros pour tourner un petit clip de 4 minutes Le film est diffusé sur les réseaux sociaux. Il nous invite à faire nos courses dans les petites villes et ne pas se précipiter vers les grands centres commerciaux.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La ville et le département ont financé à hauteur de 40 % la réalisation de ce petit film.

"Je suis proche des mes clientes, on parle de leur famille, de leurs enfants

A Semur-en-Auxois, les commerçants espèrent bien eux aussi voir plus de monde en boutique. Sylvie Michelot dirige "la Liberté" un magasin de prêt à porter, et pour attirer les curieux, elle affiche dès le départ de grosses remises : "Dès le premier jour, je démarre à -50% , et puis ce sera dégressif" assure-telle. Est-ce que cela suffit pour se distinguer des grandes enseignes ? Sylvie Michelot a d'autres arguments pour retenir sa clientèle : "Je cherche d'abord à être accueillante, discuter de la famille, des enfants, des grands-parents et de mettre à l'aise mes clientes dans ma boutique."

L'argument sourire de Sylvie Michelot © Radio France - Olivier Estran

Les gens de passage vont ils pousser pour autant la porte des magasins ? Brigitte arrive de Dijon, elle vient là pour se balader, mais pas pour faire les boutiques : "J'aime bien Semur-en-Auxois, mais vous avez vu les magasins qui ont fermé un par un ? Moi ça me rend malade, non c'est trop triste, mais pour autant je ne ferais pas les soldes ici, j'ai le sentiment que ce sera trop cher."

Cette certitude aurait de quoi faire bondir David et Sylvie Billat. Ils viennent d'accrocher une grande banderole rouge "Soldes " sur la devanture de leur magasin de chaussures , et à écouter la gérante, ça fonctionne : "Oui, on pratique de vrais soldes sur des fins de série, c'est vraiment dans l'esprit originel de l'opération, il ne s'agit pas d'articles achetés au rabais. Et cela permet d'attire une nouvelle clientèle, des curieux qui poussent la porte, puis on discute , on échange nos énergies et les clients reviennent !" assure-t-elle.

Sylvie et David Billat "On a des centaines de references en stock" © Radio France - Olivier Estran

Avec la crise sanitaire, on a rajeuni notre clientèle et retrouvé les moins de 40 ans , c'est incroyable !

En l'espace de 10 ans, Semur en Auxois a perdu 10 à 15% de ses magasins. Il en reste aujourd'hui une quarantaine, assure l'union locale des commerçants, mais cette érosion n'est pas une fatalité. Frederic Marquet dirige l'enseigne "Pro et compagnie," un magasin d'électro-ménager et depuis la crise sanitaire il remarque que les gens qui poussent la porte de sa boutique ne sont plus les mêmes : " Les commerces des petits centres villes comme les nôtres est habituellement âgée, mais la crise sanitaire a changé les choses. On a retrouvé des jeunes. Des personnes qui n' ont pas pu se déplacer durant le confinement ou qui se sont fait abusés sur Internet. On a de nouveaux des clients de moins de 40 ans , ce qui etait inhabituel il y a encore deux ans. On fait tout pour les garder, car ils constatent que l'on est pas plus cher que les grandes galeries commerciales. Mais il faut beaucoup communiquer, aujourd'hui une petite boutique qui n'a pas de site web et de réseau social à jour, je ne donne pas cher de sa peau."

Frederic Marquet s'apprête à étiqueter les articles en soldes et se réjouit d'une clientèle plus jeune © Radio France - Olivier Estran

Une bataille de la communication bien comprise par la fédération des commerçants et Artisans Dijonnais qui essaie de son côté d'attirer les ruraux dans le centre ville. Les parkings sous-terrain et les transports en communs sont offerts pendant la période des soldes d'hiver par Shop In Dijon ! 2 heures de stationnement en parking sous-terrain dans le réseau DIVIA PARK, ou un Aller/Retour en bus ou tramway. Il faut bien sûr prouver ses achats avec les tickets de caisse en passant à l'agence Shop In Dijon place Grangier