En Côte-d'Or, malgré l'inflation, les œufs se vendent comme des petits pains

Vous l'avez bien remarqué en faisant vos courses, tout augmente. Mais il y a un produit qui se vend très bien ces derniers temps, l'œuf ! Le Comité National pour la Promotion de l’Œuf (CNPO) précise que les ventes d'œufs en magasin ont augmenté de 5,9 % en un an selon une étude du début de l'année 2023. Et pourtant les œufs ont aussi pris de plein fouet l'inflation. En mars dernier, une boîte de 6 œufs bio avait augmenté de 19,5 % selon notre panier France Bleu . Des ventes et des prix qui grimpent donc, mais il y a des explications.

Remplacer la viande par les œufs

Les œufs se vendent très bien donc. En se baladant sur le marché de la Fontaine d'Ouche à Dijon, il ne faut pas chercher bien loin pour en comprendre la raison principale. "J'ai remplacé la viande par les œufs, ce sont d'excellentes protéines, donc je les privilégie", explique Colette. Alors, on ne veut pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais ce que dit Colette, presque tous les gens interrogés sur le marché le disent, c'est moins cher que la viande.

Mais les œufs n'ont pas échappé à l'inflation. "Ils ont parfois pris au moins 60 centimes les six œufs, c'est énorme, remarque Marie. Surtout que mon salaire, il n'a pas pris ça !" Certains continuent à acheter des œufs mais les utilisent avec parcimonie. Comme Nora. "J'économise, ce n'est pas comme avant. Par exemple en cuisine, au lieu de trois œufs, je n'en mets que deux parce que c'est cher". Alors pour faire des économies, Emilie a peut-être la solution. "Je me demande si on ne va pas prendre des poules au final !"

Une hausse des prix qui s'explique

Cette augmentation du coût de l'œuf n'arrive pas sans un contexte plus global d'inflation. Philippe Plançon est le co-gérant de la ferme du Pontot à Gevrey-Chambertin, 16 500 poules à son actif. Dans ses distributeurs automatiques, ses œufs sont passés de 2,50 euros à 3,40 euros la douzaine depuis septembre dernier. "La grosse charge pour nous, c'est l'alimentation des poules. Elle a pris 40 %, détaille l'éleveur. Mais on a aussi le prix de la poulette qui a augmenté. Une poulette qu'on payait 4,50 euros, aujourd'hui on la paye 6 euros."

Il y a aussi le facteur de l'énergie qui entre en compte sur cette poulette, puisque quand ce sont des poussins, il faut les chauffer. Les œufs de Philippe Plançon ont augmenté de près de 25 %. "Ça ne veut pas dire qu'on fait plus de marge, qu'on fait plus de bénéfices, se défend-t-il. On a l'avantage de bien vendre ou de ne pas avoir de soucis de ventes, mais au niveau de la marge, elle est pas confortable, elle est quand même tendue."

Suivre la cadence

Effectivement, le GAEC du Pontot n'a aucun mal à vendre ses œufs. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut suivre la cadence. Ces ventes exceptionnelles ont notamment eu un impact sur les distributeurs automatiques d'œufs qu'il possède. Il a dû les fermer une quinzaine de jours le mois dernier. "On a eu du mal sur début mars parce qu'on a très bien vendu au mois de janvier, on a fait un meilleur mois de janvier que d'habitude, raconte Philippe Plançon. Mais du coup on recevait des poules fin février, le temps qu'elles se mettent à pondre, on a manqué un peu d'œufs sur début mars. Quand on est producteur, c'est pas simple d'avoir toujours la quantité !"