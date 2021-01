Mobilisation dans l'Education nationale ce mardi en Côte-d'Or comme au niveau national. Une journée d'action à l'appel d'une intersyndicale, pour réclamer des postes et une revalorisation des salaires, au regard d'une année exceptionnelle avec la crise sanitaire.

En Côte-d'Or, mobilisation dans l'Education nationale, "on dénonce l'abandon face à la difficulté scolaire"

Mobilisation pour réclamer plus de moyens pour l'école face à la crise sanitaire (archives)

Mobilisation dans l'Education nationale ce mardi à l'appel d'une intersyndicale. Une journée d'action nationale, relayée en Côte-d'Or. Cela va entrainer pas mal de perturbations pour les parents d'élèves, pas d'école dans certains établissements, pas de cantine ou de périscolaire. Et si les syndicats appellent tous les personnels et les agents qui travaillent dans les écoles à se mettre en grève, c'est pour dénoncer une "situation intenable" selon Annick Alix, représentante FO pour l'intersyndicale.

Des postes en plus pour faire face à la crise

Principal motif de cette colère, la suppression de postes déjà annoncée pour la rentrée prochaine et cela malgré la baisse du nombre d'élèves moins importante que les années précédentes, explique l'élue FO. "Un seul exemple, à la rentrée il y aura 80 élèves de moins dans les collèges de l'Académie de Dijon, et pourtant on supprime l'équivalent 1400 heures soit les moyens de 46 classes, c'est intenable !"

"On continue de nous retirer des postes alors qu'on nous demande des efforts importants pour être face aux élèves" - Annick Alix de l'intersyndicale

"Pourtant, cette année a été exceptionnelle avec un confinement dur que les élèves ont subi de plein fouet", explique la professeure de Philosophie. "On nous parle de soutenir les élèves, mais ce qu'on voit, c'est un abandon total de la difficulté scolaire qu'a pu générer la crise du confinement."

Des efforts d'adaptation pas pris en compte

Les syndicats réclament aussi une revalorisation des salaires et un autre budget de l'Education. Avec le confinement beaucoup d'efforts ont été faits mais ils n'ont pas été suivis d'effets en terme de salaires, regrette Annick Alix. La secrétaire départementale FO pour les collèges et lycées, estime, "qu'il n'y a eu qu'un saupoudrage, et la prime numérique de 150 euros ne suffit pas, d'autant que certains personnels comme les CPE n'y ont même pas eu droit." Pour toutes ces raisons, l'intersyndicale appelle à se retrouver ce mardi 26 janvier 2021 à 14h30 devant le Rectorat à Dijon.

Par ailleurs sur le campus dijonnais une mobilisation régionale est aussi prévue à l'appel de la Fédération étudiante de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA) avec ce mot d'ordre, _"Plus jamais infantilisé..e.s, plus jamais oublié.e.s #étudiantsresponsables". L_e rendez-vous c'est 14h esplanade Erasme sur le campus dijonnais.