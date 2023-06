En Côte-d'Or, on peut louer une piscine privée chez un particulier

En France, une partie importante du parc de piscines privées est peu utilisée. C'est en partant de ce constat qu'a été créée la plateforme Swimmy en 2017. Elle permet de mettre en relation les propriétaires de piscines privées et ceux qui cherchent un point de baignade pour louer les installations pendant quelques heures. En Côte-d'Or, une petite trentaine de piscines sont ainsi proposées à la location. Entretien avec Arnault de Menou, le responsable communication de Swimmy.

France Bleu Bourgogne : Le principe de Swimmy, c'est un peu un Airbnb de la piscine ?

Arnault de Menou : C'est exactement ça. Sur le même principe qu'Airbnb, on peut louer une piscine chez un particulier pour quelques heures, une après-midi.

En Côte d'Or, il y a combien de personnes à peu près qui mettent leur piscine en location ?

Aujourd'hui, sur les 4.000 piscines que nous avons en France, on en dénombre un peu plus d'une centaine en Bourgogne Franche-Comté et 25 sur la Côte-d'Or.

C'est une pratique qui se développe ?

Oui, ça marche très fort. En fait, l'entreprise Swimmy existe depuis 2017. Il y a de plus en plus de piscines qui s'inscrivent sur notre plateforme parce que ça répond à un besoin des Français. Et on a connu, c'est vrai, un boom malgré nous au moment du confinement et de sa fin, avec les règles de dix kilomètres par exemple, où chacun était intéressé de pouvoir trouver un lieu de baignade dans son périmètre, pas très loin de chez lui.

Qui fixe les prix ? Qui fixe le calendrier de la location ?

Tout est très simple. Sur le site Swimmy.fr ou sur l'application Swimmy, comme Airbnb, on enseigne l'endroit où on a envie de se baigner. On dit que quand est ce qu'on a envie de se baigner? On indique le nombre de personnes. Et puis voilà l'application. Le site va vous proposer les piscines qui répondent à vos besoins autour de chez vous. Et concernant le prix, chaque propriétaire qui met sa piscine en location sur le site est complètement libre. C'est lui qui fixe un prix à l'heure et par personne.

En moyenne, en Côte d'Or. combien ça coûte ?

Si on prend deux heures de baignade, il faudra compter en moyenne une vingtaine d'euros par personne. On fixe par nombre de personnes parce qu'il y a des piscines qui peuvent accueillir deux, quatre, six personnes et il y en a d'autres qui peuvent aller jusqu'à une centaine de personnes. On reçoit par exemple de plus en plus sur notre site, de demandes d'événements comme des enterrements de vie de célibataires, nous avons des baptêmes, nous avons des mariages qui sont organisés autour de nos piscines.

En matière de responsabilité, le gouvernement lance une campagne pour responsabiliser et lutter contre les noyades. Comment ça se passe ? Il y a des assurances qui sont qui sont liées à ce service de location ?

Tout à fait. Généralement, les enfants restent bien sûr sous la surveillance de leurs responsables, de leurs parents. Et à chaque fois qu'on souscrit une location sur le site soumis, il y a une assurance qui est incluse. Voilà, il y a un partenariat avec Allianz. On n'a pas besoin de souscrire en plus qu'on soit propriétaire de piscine ou locataire, c'est compris dans ce service.