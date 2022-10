En Côte-d'Or, pour faire face à la crise énergétique, le chauffage au bois cartonne

Les Côte-d'Oriens sont nombreux à se tourner vers le chauffage au bois. En tout cas, cela se vérifie si l'on en croit les magasin spécialisés dans la vente des cheminées et des poêles à bois. La fréquentation a bondi depuis la rentrée. Les ramoneurs aussi sont débordés depuis quelques semaines, avec des délais d'attente qui s'allongent.

La cheminée ou le poêle à bois pour faire des économies

Dans le magasin "Espace Poêles et Cheminées" à Dijon, par exemple, ce boum, on l'a bien remarqué. "Les gens se sont tournés vers cette solution de chauffage et nos fournisseurs pédalent un peu, constate Carole, l'assistante commerciale du magasin. Nous aussi, on pédale pas mal ! On avait à peu près un rendez-vous par jour il y a quelques mois et là, à l'heure actuelle, j'en suis à cinq ou six rendez-vous par jour."

Le magasin "Espace poêles et cheminées" basé à Dijon ne désemplit pas depuis plusieurs semaines. Copier

Pour l'entreprise, cette ruée vers ce mode de chauffage est évidemment positive. Même si, en termes de délais, ce n'est pas sans conséquence pour le client. "On a un petit peu de problème avec les délais puisque maintenant nous sommes, au niveau des poêles à bois, avec une intervention pour mars-avril 2023", explique Carole. Donc un poêle ou une cheminée pour le printemps, en clair.

Des temps d'attente qui n'effraient pas certains clients, comme Sandy et son mari, présents dans le magasin. Ce sont des habitués du poêle à bois, ils en ont déjà un chez eux. Pour eux, pas question de revenir en arrière. "Le bois, il me semble que c'est l'énergie la moins chère et sur nos territoires, c'est ce qu'on a en plus, décrit Sandy. Donc pourquoi aller acheter du gaz ailleurs ?" Il faut quand même savoir que l'achat en lui-même du matériel demande un certain investissement. Comptez par exemple entre 1000 et 4 000 € euros, en moyenne, pour un poêle à bois classique.

Le téléphone ne fait que sonner dans les entreprises de ramonage en Côte-d'Or depuis le début du mois de septembre. © Radio France - Dimitri Morgado

Les ramoneurs pris d'assaut

Compliqué donc d'installer une cheminée ou un poêle, mais cela l'est tout autant pour ceux qui possèdent déjà leur propre matériel à la maison. Du matériel qu'il faut entretenir et ramoner. Et c'est bien le problème. Les entreprises qui proposent ce genre de services sont débordées. C'est le cas de "Bourgogne chemisage", à Dijon. "C'est très compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde, explique Clarisse Tournemeule, qui travaille dans l'entreprise. On nous rappelle régulièrement qu'on a du mal à nous joindre, et le planning commence à s'agrandir. Cela veut dire qu'on ne pourra pas satisfaire tous nos clients dans un délai raisonnable, on va dire." Chez "Bourgogne chemisage", il faut attendre un mois et demi environ pour décrocher un rendez-vous pour faire ramoner ses appareils.

Les ramoneurs ont leurs agendas complets pendant plusieurs semaines. C'est le cas de l'entreprise dijonnaise "Bourgogne chemisage". Copier

Tout comme les magasins spécialisés, l'entreprise compte des délais extrêmement longs pour les installations de chauffage au bois. Première disponibilité au premier trimestre 2023 ! "Les demandes d'installations sont beaucoup plus fortes qu'avant, détaille Clarisse Tournemeule. C'est tout profil, mais davantage chez les anciens qui ne voulaient plus s'embêter avec du bois et qui reviennent au bois par mesure d'économie."