En Côte-d'Or, quelles astuces pour un carburant moins cher ?

Aïe,aïe,aïe ça pique ! Les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés en Côte-d'Or. Comment expliquer les différences d'une station à l'autre ? Faut-il se fier aux comparateurs de prix ? Faut-il préférer le moins cher ? et sinon comment réduire sa facture ? On répond à tout cela ici :

Et vous, c'est quoi votre bon plan pour trouver le carburant le moins cher ? On pose la question car les prix n'ont jamais été aussi haut en Côte-d'Or. D'après les prix affichés sur Internet, le gas-oil le moins cher est à 1, 60 euros le litre au centre Leclerc de Dijon, le plus cher est à 1,92 euros sur l'aire de Pont Sud sur l'A39. Le Sans Plomb 98 le moins cher à 1, 98 euros au Carrefour de la Toison d'Or et plus cher dépasse les 2 euros (2,012) sur l'aire de Bligny la Forêt sur l'A6.

Des comparateurs de prix peu fiables

En tout cas c'est ce qu'indiquent les comparateurs de prix sur Internet , ceux qui listent les stations service du département , mais pour les avoir essayé ce mardi 18 janvier, on peut vous affirmer qu'aucun n'affiche les mêmes résultats et qu'ils ne sont pas tous à jour, à commencer par le comparateur officiel "prix-carburants.gouv.fr", qui porte le label de la Préfecture, mais dont certains tarifs remontent à plusieurs jours.

Pas facile de s'y retrouver dans les prix © Radio France - Olivier Estran

Il faut dire qu'il n'est pas facile de suivre l'évolution de ces prix: ils changent quasiment chaque jour, et les stations services ne communiquent pas toujours leurs données en temps réel. Exemple, avec le site "mon essence.fr" qui affirme ce mardi 18 janvier que les pompes du supermarché Attac d'Aiserey sont les moins chères du département mais voilà quand on se rend sur place, elles sont fermées depuis le début de la semaine ! Elles sont en train de changer de main et de passer sous la bannière Avia.

Copie d'écran d'un comparateur de coûts, mais la station la moins chère est fermée ! © Radio France - DR

Une marge de 1%" Cyril Gauche, patron d'une grande surface

Ce supermarché a cependant été durant quelques jours le moins cher du département avec un gas-oil à 1, 59 euros le litre . Comment arrive -t-on à être le moins cher ? Cyril Gauche le patron de ce supermarché reconnait avec transparence qu'il ne l'a pas fait exprès. Tout dépend en fait des livraisons : "En fait cela dépend à quel moment on a fait notre commande, les prix du carburant dépendent des marchés internationaux. Si on a l'a acheté a un moment peu cher et que d'autre ont commandé plus tard, nous sommes alors les mieux placés. Au prix de revient s'ajoutent les taxes de l'Etat et notre marge comprise entre 0,5% et 1% du prix du carburant. On ne fait pas de l'essence un produit d'appel, on ne fait pas notre "chiffre "là-dessus, mais il est intéressant pour nos clients de conserver une station sur le parking. On vient faire le plein en même temps que ses courses. "

Les pompes de la station Attac d'Aiserey changent de bannière © Radio France - Olivier Estran

Bon, les comparateurs de coûts ne sont pas tous forcément à jour, mais il y a une réelle différence de prix d'une station à l'autre. Jusqu'à 30 centimes de différence pour le même produit. Comment expliquer une telle variation ? Nicolas Richard , dirige "La Raffinerie du Midi", ce gros dépôt pétrolier basé à Longvic alimente de nombreuses stations services de la région: "Au départ, le produit de base est le même, mais quand on charge les camions citernes, les marques choisissent d'ajouter des additifs qui améliorent la qualité du carburant et cela explique les différences de prix d'une marque à l'autre." Il faut bien sûr aussi ajouter la marge variable des stations. Nicolas Richard nuance "Le fait d'avoir un gros dépôt comme le notre capable de stocker 70.000 mètres cubes de carburant réduit considérablement les frais de logistiques pour les stations de la Côte-d'Or, ça évite de mettre continuellement des camions sur la route ou de les faire venir de Lyon par exemple."

Le moins cher n'est pas le meilleur" -Jean-Bernard Boccard, chauffeur de taxis

Jusqu'à 30 centimes de différence d'une pompe à l'autre: sur un plein de 40 litres, cela fait un surcout de 12 euros. Jean-Bernard Boccard est le président des taxis de Dijon et parcourt entre 4.000 et 7.000 kms par mois, mais lui ne cherche pas forcément le prix le moins cher à la pompe. "Non car on use plus de carburant de moindre qualité que de carburant de meilleure qualité , qui en plus protégera votre moteur. Avec un carburant bon marché , vous allez peut être consommer un litre de plus aux 100 kilomètres. Ca compte !"

Exemple de prix à Genlis © Radio France - Olivier Estran

Le Bioéthanol pour diviser sa facture par deux

Et pourtant, dans ce contexte, on rencontre quelqu'un avec le sourire à la pompe. Flore une jeune maman fait le plein à Genlis: " Je roule avec une voiture qui carbure au bio-éthanol. C'est 73 centimes le litre: Voila, le plein me coûte 40 euros, deux fois moins cher que mon ancienne voiture au gas-oil." Mais attention , équiper son moteur d'un kit bioéthanol coute entre 700 et 1600 euros sans compter la pose par un professionnel, et toutes les voitures ne l'acceptent pas.

On demande au gouvernement de baisser les taxes " l'UFC Que Choisir de Côte-d'Or

La flambée du pétrole est mondiale, mais en France les taxes représentent 57% du prix d'un litre d'essence. Une situation qui alarme l'association de consommateurs UFC Que Choisir : "Plutôt que d'offrir un chèque énergie de 100 euros aux ménages modestes, on préférerait que le gouvernement baisse les taxes" explique Michèle Benoit-Lopez, enquêtrice UFC Que-Choisir en Côte-d'Or. "La question des carburants ne soulève aucun litige ou plainte pour fraude dans le département, mais tout le monde s'en plaint, donc on demande au gouvernement d'agir." En attendant, mieux vaut rouler cool et croiser les doigts pour que le prix des carburants redescendent, ce qui n'est pas exclu.