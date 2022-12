En Côte-d'Or, un réseau d'entraide pour les patrons qui ont tout perdu

Les patrons qui vont bien peuvent aider les patrons qui vont mal. C'est l'idée de l'association "60.000 rebonds" qui accompagne et remet en selle les chefs d'entreprises confrontés à une faillite, une liquidation judiciaire.

Cette association que l'on trouve partout en France est maintenant implantée depuis le début de l'année en Côte-d'Or. Elle accompagne actuellement 21 chefs d'entreprises qui ont perdu leur société et leur emploi

Aujourd'hui "60 mille rebonds" demande aux patrons qui vont bien, quelque soit la taille de leur entreprise de les rejoindre. Sophie Gauthey , animatrice de cette association veut créer un "club des entreprises du Rebond". Le rendez vous est donné ce jeudi 8 décembre au Bistrot de Norges-La-Ville. La soirée se déroule sur invitation et une trentaine d'entreprises ont promis d'être présentes.

Si je suis un chef d'entreprise dont la société se porte bien, qu'ai-je à gagner dans cette opération de solidarité ?

Sophie Gauthey, animatrice de 60.000 Rebonds en Côte-d'Or :

C'est d'une part, associer l'image de votre entreprise à notre cause, à nos valeurs. Et puis, du coup, créer une chaîne de solidarité entrepreneuriale. Une entreprise qui, par exemple, nous ferait une donation de 2 000 € permettrait d'accompagner un entrepreneur sur une année.

Faut-il au delà du soutien financier, donner un petit coup de pouce au management ?

En s'engageant effectivement, l'entreprise peut devenir bénévole. Par exemple, un employé de l'entreprise pourrait devenir parrain ou marraine, voire un expert de l'entreprise, pour permettre à un entrepreneur de se reconstruire et de créer à nouveau une société, mais aussi de discuter sur la viabilité de son projet.

Y'a-t-il vraiment un besoin actuellement en Côte-d'Or de tendre la main vers des chefs d'entreprises qui ont perdu leur emploi, leur activité ?

Il y a un gros besoin puisqu'on sait que suite à la crise Covid beaucoup d'entreprises ont bénéficié du du prêt garanti d'Etat, le fameux PGE. Sauf que maintenant qu'il faut rembourser ce PGE, et ça va être beaucoup plus compliqué. Là, on attend une augmentation des procédures collectives et notamment des liquidations judiciaires.

Des gens vous ont fait part de ces difficultés de remboursement ?

Oui, oui, ça devient un réel problème puisque certaines entreprises notamment aussi avec l'augmentation des matières premières de l'énergie, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises qui jusqu'à maintenant, n'avaient pas de problème de trésorerie se trouvent confrontés à des problèmes financiers.

Les bureaux de 60.000 Rebonds en Côte-d'Or sont situés à Dijon et notez le, l'association va ouvrir une antenne pour la Saône et Loire, le lancement aura lieu mercredi prochain le 19 décembre à la Chambre de commerce de Chalon-sur-Saône.