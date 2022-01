En Côte-d'Or :Urgo se lance dans un nouveau projet innovant, la fabrication de peau artificielle

C'est le nouveau projet en développement chez Urgo :la société côte-d'orienne reconnue pour ses pansements et autres compresses, mise sur la fabrication d'une peau artificielle. Un projet très innovant. Pour qui et pourquoi ? Briac Le Lous le PDG d'Urgo est l'invité de la Nouvelle éco..

Dans la nouvelle éco ce matin on parle de peau artificielle, le nouveau projet en développement chez Urgo. La célèbre société côte-d'orienne dont l'usine se trouve à Chevigny-Saint-Sauveur, s'est lancée dans ce projet très innovant. avec un objectif en tête, _"réaliser ce projet d'ici 2032"_explique son PDG, Briac Le Lous.

Une peau artificielle pour soulager les grands brûlés

"C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis deux ans et qui demande beaucoup de recherche et développement", poursuit le dirigeant côte-d'orien. Une peau artificielle mais pour qui ? "Ce sont les grands brûlés qui pourraient en bénéficier, et nous serions extrêmement fiers de pouvoir apporter cette solution" confie le PDG d'Urgo.

Un investissement de taiille

L'investissement est de 100 millions d'euros pour Urgo qui a reçu le soutien de l'Etat à hauteur de 20 millions d'euros ainsi que soutiens financiers de partenaires comme l'AFM-Téléthon ou encore le CNRS. Pour ce projet, "une vingtaine de personnes ont été recrutées en recherche et développement dans notre usine en Côte-d'Or", souligne Briac Le Lous.

Autre projet en cours : la construction d'un entrepôt à Ouges

Urgo investit également 17 millions d'euros dans la construction d'un entrepôt de stockage à Ouges. Il doit normalement sortir de terre en 2024 et va servir à stocker les produits de la marque. Car "en dix ans le groupe côte-d'orien a doublé de taille", précise Briac Le Lous, "la société a décidé d'investir dans ses capacités de logistique pour gagner en capacité. Un nouveau site dédié aux produits destinés aux pharmaciens français. Sur le choix du lieu, le PDG d'Urgo rappelle que "c'est une volonté d'ancrage local, de rester dans la métropole Dijonnaise" , entre son usine de Chevigny-Saint-Sauveur et son siège à Chenôve.

