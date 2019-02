En Creuse, après un an d'attente, les habitants de Saint-Feyre ont enfin un médecin

Bonne nouvelle pour les habitants de Sainte-Feyre, aux portes de Guéret. Un nouveau médecin s'est installé ce lundi 4 février à coté de la pharmacie. Depuis un an, la commune de 2.500 âmes n'avait plus de généraliste.

"Il était très attendu" s’exclame Josette dans la salle d'attente du docteur généraliste. Depuis un an, le habitants de Sainte-Feyre (Creuse) n'avaient plus de médecin. Le dernier généraliste du secteur est parti à la retraite. Depuis, les habitants devaient faire plusieurs kilomètres pour une consultation.

Il y a foule dans la salle d'attente

Dès ce lundi 4 février au petit matin, il y avait foule dans le cabinet du Docteur Mathéossian au 6 route d'Aubusson à Saint-Feyre (Creuse). Dans la petite salle, des creusois malades et d'autres beaucoup moins. Ils étaient surtout là pour faire partie de la nouvelle clientèle du médecin à l'accent du sud. " Je ne suis pas vraiment malade, mais j'ai besoin d'un médecin pour renouveler régulièrement des ordonnances. Et _j'avais peur de ne plus avoir de place pour la suite_" raconte Simone. Depuis quelques temps, cette retraité n'avait pas de médecin-généraliste. Le département connait une vraie crise dans le domaine. Par manque de temps et de praticiens, les cabinets refusent les nouveaux patients. Ce nouveau médecin est une aubaine : "Il y a quelques jours j'ai eu une gastro avec ma fille. Impossible d'avoir une consultation. Les docteurs nous envoient vers les urgences. C'est inadmissible. " raconte Agnès.

Une bonne surprise pour le médecin

Le Docteur Mathéossian arrive de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Pour aider ce nouveau médecin à s'installer, la mairie a racheté le cabinet d'un ancien médecin. C'est pour suivre son fils notamment qu'il fait le déplacement. Un département de la Creuse que le généraliste aime de plus en plus. "C'est un beau département, que j'apprend à connaitre depuis plusieurs mois maintenant" explique t-il d'une petite voix avant d'ajouter surpris :"Je ne m'attendais pas un tel succès. J'imaginais un démarrage assez calme, le temps de me faire connaitre. Je ne vais pas trop me reposer".

