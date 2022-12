En Creuse, cette autodidacte participe à la coupe de France des fromagers

Le comté, le roquefort, le gorgonzola, le gouda et la tome limousine n'ont pas de secret pour elle, et elle compte bien le prouver. Camille Feissat participera le 23 janvier à la coupe de France des fromagers à Lyon. La jeune femme tient l'une des rares crémeries de Creuse, à Bourganeuf. La boutique qui fait aussi épicerie vrac est baptisée Miss Bocaux & Mister Local .

Miss Bocaux et Mister Local propose à Bourganeuf des fromages creusois et d'autres venus du monde entier. © Radio France - Marie-jeanne Delepaul

"Tombée dans le fromage par hasard il y a quinze ans"

Camille Feissat se mesurera à quinze autres candidats. Elle n'y va pas forcément pour gagner, mais remporter le titre serait une sacrée reconnaissance, surtout qu'elle est partie de rien, il y a quinze ans : "Je suis tombée dans le fromage par hasard ! J'ai quitté le lycée sans le bac, j'ai fait des petits boulots, et j'ai postulé chez un traiteur meilleur ouvrier de France. Il avait une crémerie ; il m'a donné le couteau, le comté, et il m'a dit : "Débrouille-toi."

Sans formation ni diplôme, elle apprend donc petit à petit en autodidacte : "Ca peut être une belle récompense de décrocher la coupe. Après on n'y va pas pour gagner, si on est sur le podium ce sera déjà bien, c'est avant tout un challenge personnel, un défi : savoir où j'en suis dans mes compétences et ma créativité."

La crémerie de Bourganeuf est l'une des seules de Creuse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Savoir découper le fromage au gramme près

Elle s'entraîne donc pour les épreuves du concours, et notamment les deux plus corsées : la dégustation à l'aveugle, et la découpe des fromages sans balance. "On aura une marge d'erreur de seulement cinq grammes, il y a du travail ! Je redoute particulièrement l'emmental parce que c'est un très gros fromage avec beaucoup de trous, donc la densité est difficile à évaluer", rigole-t-elle.

Heureusement elle peut compter sur le soutien de ses clients fidèles comme Amandine : "On la soutient, on espère qu'elle va gagner !" Cette mère de famille a commandé un énorme plateau de fromages pour les fêtes : "Quand on va au supermarché, il y a du choix mais on ne sait pas quoi prendre. Ici, on a les conseils pour savoir ce qui nous correspond, et il y a toujours de très bonnes surprises."

Pour les fêtes, la crémerie propose par exemple un fromage hollandais enduit de cire d'abeilles et affiné au miel. "Je suis vraiment passionnée de fromages, avoue Camille Feissat. J'aime faire découvrir à mes clients des produits qu'ils ne trouveront pas ailleurs, tout en mettant en valeur les fromages locaux. On a une offre très large de produits laitiers."