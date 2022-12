En Creuse, deux rencontres pour discuter de la fibre optique, à Domeyrot et Mainsat

Deux réunions publiques sont prévues aujourd'hui en Creuse autour de la fibre optique. La première à la mairie de Domeyrot ce mercredi 14 décembre de 9h à 12h, la deuxième à Mainsat de 14h à 18h le même jour, sans besoin de prendre rendez-vous. Les habitants des deux communes pourront se renseigner sur le déploiement de la fibre optique dans leur commune, et demander à y être rattaché si besoin.

Deux autres réunions

La fibre optique s'installe progressivement en Creuse. Aujourd'hui, plus de la moitié des foyers creusois sont éligibles à cette connexion internet censée être plus fiable, plus sûre et censée plus rapide.

Deux autres réunions sont aussi programmées le mardi 20 décembre dans deux autres communes creusoises éligibles à la fibre optique. Une rencontre sera en effet prévue à la mairie de Nouziers de 10h à 12h, une autre dans l'après-midi à la salle polyvalente de La Forêt du Temple, de 14h à 16h.