En Creuse, la collecte de la Banque alimentaire est contrastée

En Creuse, la grande collecte de la Banque alimentaire, ce week-end dans 32 grandes et moyennes surfaces, a permis de réunir près de 20 tonnes de produits. C'est nettement moins que l'an dernier où l'association avait récolté 23,8 tonnes.

"Mais nous avons cette année des produits à forte valeur ajoutée", tempère Didier Bignet, le président de la Banque alimentaire. "On avait communiqué sur les produits d'hygiène et les protections féminines, on en a récoltés environ 200 kilos, ce qui vraiment très bien, surtout que ces produits sont plus chers que le lait, les pâtes ou le riz, des produits qu'on cible traditionnellement."

Didier Bignet est "satisfait, car les produits récoltés correspondent réellement aux besoins."

Des partenaires directement concernés par la collecte

Sur l'alimentaire, l'association a collecté beaucoup moins de lait que l'an dernier (700 kilos contre environ 3 tonnes), beaucoup de pâtes ("On est toujours au top sur les pâtes") pour près de 3 tonnes, "et beaucoup de conserves de légumes et des plats cuisinés."

Cette collecte d'hiver représente environ 10% des produits qui transitent annuellement par la Banque alimentaire. L'association est en lien avec 23 partenaires, dont la Croix rouge, le Secours populaire et le Secours catholique.