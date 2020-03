En Creuse, la recette d'une entreprise pour rester étanche au coronavirus

A la Celle-Sous-Gouzon, la pâtisserie industrielle des Comtes de La Marche n'ouvre plus la porte aux visiteurs. Le site veut rester au maximum étanche pour préserver la santé de ses 75 employés. Certaines ventes à l’étranger ne sont plus possibles.

On aurait bien aimé aller sur place voir comment ça se passe, mais la porte serait restée close "Parce que votre visite n'est pas vitale à l'entreprise" explique gentiment au téléphone Eric Lavergne, le directeur des Comtes de La Marche.

C'est maintenant la consigne dans cette pâtisserie industrielle, le site n'est accessible qu'aux personnes qui participent à la production des gâteaux. "j'ai du annuler trois rendez-vous cette semaine qui n'étaient indispensables à la continuité de l'entreprise.. et ce sera comme ça jusqu'à la fin avril."

"Pour les quelques visiteurs autorisés, on leur demande de se laver les mains et on évite de se toucher."

"Les formations des salariés sont aussi reportées à des dates ultérieures. L'idée c'est de protéger au maximum l'intérieur de l'entreprise. Tout salarié qui aurait de la fièvre ou se mettrait à tousser sera renvoyé chez lui, et devra consulter un docteur." maintient le chef d'entreprise.

Des masques pour les chauffeurs routiers

Dans cette fabrique de pâtisserie , le port de gants et de masques de protection est déjà une habitude, mais dans le contexte actuel, la mesure s’étend au delà des chaines de fabrication.

"Les chauffeurs qui viennent charger sont soumis aux mêmes règles qu'un intervenant extérieur: quand ils rentrent sur notre site, ils se désinfectent, ne doivent pas avoir de contacts physiques et porter un masque."

"Pour limiter les allées-venues, on a fait des stocks de matière première: farine, sucre, poudre de noisettes. Bien plus que d'habitude." assure Eric Lavergne

Plus d'expéditions au Japon

L'entreprise fondée il y a 21 ans connait un joli succès: elle fabrique 3 mille tonnes de gâteaux chaque année et les commercialise dans la France entière, vendus le plus souvent en grandes-surfaces sous la marque "Jacquemart" ou "Reflets de France". Ces pâtisseries à base de noisettes ou d"amandes sont aussi expédiées à l'étranger, parfois au bout du monde.

"En ce qui concerne l'Asie, on ne peut plus expédier au Japon , explique Eric Lavergne, car comme le commerce est ralenti, eh bien, on ne trouve plus de containers disponibles. Ils ne sont plus renvoyés du Japon. C'est tout le problème pour cette zone. On peut fabriquer, mais pas expédier."

Pour des raisons similaires, la préparation d'un premier container pour les Etats-Unis est retardé. "Dans ce contexte, les Américains préfèrent pour l'instant s'approvisionner en local" note Eric Lavergne.

Les Comtes de la Marche font près de 10 % de leur chiffre d'affaire à l'export. Leurs gâteaux sont notamment vendus dans l’Europe du Nord, mais pas en Italie , ce qui limite les pertes.