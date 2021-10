Le refuge SPA de Creuse est en difficultés financières et risque de fermer

Le refuge du Clocher à Saint-Sulpice-le-Guérétoise est le seul lieu d'accueil pour les animaux en Creuse. Or, depuis ses travaux de mise aux normes terminés en 2018, le refuge fait face à de gros problèmes financiers. En octobre 2021 la situation est très critique : sans aide ou solution, le refuge risque de fermer.

La trésorerie est au plus bas, cela impacte la vie au refuge

La trésorerie est au plus bas, et le refuge doit rembourser son prêt de 600.000 euros sur quinze ans engendré lors de cette rénovation d'envergure. La situation est très critique. Pour éviter de vider les caisses, les bénévoles doivent financer de nombreux soins des animaux, ou encore la nourriture, de leur propre poche.

"On est au bord du gouffre," insiste Sarah, bénévole responsable au refuge. Ces problèmes d'argent ont déjà des conséquences sur la vie au refuge. Les quatre salariés sont passés en temps partiels, ce qui réduit leur salaire de 200 euros par mois environ. Le refuge qui accueille 35 chiens ne peut plus en accepter.

Elle reconnait que cette situation affecte le moral des troupes : "j'en chiale tous les jours ! On n'est pas juste une club de foot, ou de bridge. On est une association avec des animaux, on a des vies humaines entre les mains. De les regarder tous les jours dans les yeux au refuge en se disant, merde ca se trouve c'est fini, on ne sait pas ce que l'on va faire d'eux, ce n'est pas possible."

Il est indispensable d'avoir un refuge dans le département selon Sarah, "d'autant plus sur le plan de l'hygiène. Qu'est-ce que l'on ferait si tous les chiens étaient errants ? Sans association pour les prendre en charge, cela deviendrait vraiment problématique."

Sarah a ramené des poneys de la SPA sur son lieu de travail © Radio France - Sophie Allemand

Quelles solutions ?

Une cagnotte Litchy sera prochainement mise en ligne sur internet. Sarah appelle au mécénat des entreprises, aux opérations de tirelire chez les commerçants. Elle lance même un appel à Gauvainsers, le chanteur creusois : pourquoi ne pas faire un petit concert pour relever des fonds ? Elle souhaiterait aussi que la banque revoit le prêt.

Le refuge du clocher est un refuge qui s'appelle SPA mais indépendant, c'est à dire qu'il n'est pas affilié à la SPA de Paris et ne bénéficie pas des aides nationales de la SPA.

Informations pratiques

