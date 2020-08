En Creuse les établissements scolaires profitent des vacances pour se faire une beauté

Deux grands chantiers dans les lycées

Au lycée Jean Favard de Guéret les travaux sont les plus importants sur le département. La région aménage des locaux pour ses équipes d'intervention. Au total l'opération coûte 1 250 euros. L'autre chantier important, c'est la modernisation de la laverie du lycée Alphonse Defumade à Ahun. Le montant total des travaux est chiffré à un million d'euros.

A noter aussi qu'au lycée Raymond Loewy à La Souterraine des salles de classe complémentaires sont en train d'être installées pour les enseignants du diplôme Art et Design. Ce chantier est inscrit dans une transformation au long cours du lycée. Avec notamment la restructuration de la cité scolaire.

Mise aux normes et rénovation dans les collèges

A Parsac le collège Octave Gachon fait des travaux pour améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. "C'est le gros des travaux ici, il faut que dans tout le collège les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès à toutes les salles de classe", explique Eric Commeureuc, qui supervise tous les travaux des bâtiments du conseil départemental. Parmi les nouveautés, une salle pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de se mettre en sécurité au premier étage en cas d'incendie. "Il y a deux portes coupe feu, et un bouton pour appeler les secours. Les fenêtres sont aussi mises au niveau d'un fauteuil pour permettre aux élèves concernés de se signaler en cas de problème", précise Eric Commeureuc.

Le second gros chantier de l'été se trouve à Crocq. "On a refait une salle de musique et on est en train de refaire deux salles, une de techno et une de sciences. Le collège ne pourra en disposer qu'après les vacances de la Toussaint. Il y avait des anciennes paillasses en faïence qu'on a cassé. Le mobilier a changé et les salles sont plus grandes désormais," décrit Eric Commeureuc. Pour les deux collèges le coût des travaux est compris entre quatre-vingts et cent mille euros. D'autres travaux de moindre importance ont été entrepris à Boussac, Saint-Vaury, Chenerailles ou encore Bonnat.