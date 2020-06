En Creuse, les professionnels du bâtiment sont de retour sur de nombreux chantiers

Pour les entreprises de maçonnerie, de menuiserie, ou encore de plomberie, l’activité redémarre peu à peu. Si vous habitez Guéret, vous avez peut-être aperçu des ouvriers sur les chantiers emblématiques de la ville : les travaux autour du musée et de la mairie ont repris. Mais au-delà de ces projets très symboliques, toute la filière est en train de se relancer progressivement.

Deux mois d'interruption pour la plupart des entreprises

La plupart des entrepreneurs ont dû s'arrêter pendant le confinement. Bien souvent les chantiers ont été mis en pose pendant deux mois. "Les entreprises reprennent peu à peu, confirme Bruno Trullen, le président de la fédération du bâtiment de la Creuse, mais il y a parfois des contraintes sanitaires, en fonction de la spécificité des chantiers et des professions."

Creusalis, l’office publique de l'habitat de la Creuse, est le premier donneur d’ordre dans le département : c’est lui qui génère le plus de chantiers. Actuellement, les principaux travaux en cours sont des constructions de logements neufs à Saint-Vaury et La Souterraine, et des rénovations avenue Charles de Gaulle à Guéret et Boussac.

"Les premiers à redémarrer en sortie de confinement étaient ceux qui n'avaient pas de locataire. Au regard des distances sociales à respecter, c'était le plus simple", indique le directeur général de Creusalis, Frédéric Suchet.

Intervenir chez les locataires, une situation délicate

Ce lundi 8 juin, un chantier emblématique a repris : la rénovation de plus de 180 logements de Creusalis, sur l’avenue Charles de Gaulle à Guéret. Ce projet fait travailler une dizaine d’entreprises. "La particularité, c'est qu'on intervient dans les logements occupés par nos locataires", indique Frédéric Suchet, "On a commencé par demander à nos locataires s'ils étaient favorables à ce que les travaux reprennent". La plupart des réponses se sont avérées positives.

Des travaux d'isolation menés dans les appartements de Creusalis © Radio France - Fabien Arnet

Un protocole sanitaire spécial a dû être mis en place. "Les entreprises interviennent une à une dans les logements, alors qu'avant, elles se trouvaient souvent simultanément au même endroit. Elles prennent des rendez-vous par téléphone avec les locataires".

Avant chaque intervention, on s'assure que les locataires ne présentent pas de risque particulier

Toutes ces contraintes sanitaires expliquent en partie l'arrêt prolongé de certains chantiers. A Boussac, par exemple, Creusalis n'a pas encore repris les travaux de réhabilitation à l'intérieur d'une quarantaine de logements.

De même, à la Souterraine les travaux de rénovation du clocher de l'église, lancés par la municipalité, n'ont pas encore redémarré.

La filière du bâtiment reste inquiète

Cette reprise d'activité met un peu de baume au cœur aux entreprises du bâtiment, mais Bruno Trullen, a quand même quelques motifs d'inquiétude.

Tout d'abord ces mesures sanitaires ont un coût pour les entreprises. "On l'évalue entre 5 et 8 euros par jour et par salarié. Ils ont des masques, du gel, des kits de nettoyage... Cette dépense n'était pas prévue et les entreprises n'ont pas toujours des marges exceptionnelles ", explique le président de la fédération du bâtiment de la Creuse.

Par ailleurs l'épidémie est tombée en pleine année électorale : une période pendant laquelle les collectivités lancent traditionnellement peu de travaux. Avec le confinement, les élections municipales se sont étendues sur trois mois et les mairies n'ont pas programmé de nouveaux travaux : " Les chantiers s'épuisent, les carnets de commandes s'amenuisent et on se demande ce qu'on va faire dans quelques mois", déclare Bruno Trullen, qui craint un passage à vide pour la filière cet automne. Il espère que les particuliers vont reprendre confiance et relancer des travaux chez eux.