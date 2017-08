En Creuse, un retour à l'usine difficile pour les salariés de GM&S à la Souterraine

Après trois semaines de fermeture estivale, les salariés de l'usine GM&S de la Souterraine sont de retour sur le site ce lundi matin. Une assemblée générale se tient en fin de matinée.

C'est un retour difficile pour les salariés de GM et S Industry à la Souterraine ce lundi matin, après trois semaines de fermeture estivale et alors que la production est arrêtée. Cela fait des mois que le site de l'équipementier automobile, deuxième employeur privé du département de la Creuse, est en redressement judiciaire et son avenir n'est toujours pas assuré. Pour les 277 personnes employées sur place, cette fin d'été 2017 a un goût amer.

Les salariés s'estiment oubliés, ils regrettent le peu de caméras présentes ce lundi matin pour leur retour à l'usine, et le silence ces dernières semaines sur leur combat. Pas question pour eux de relâcher la pression pour autant, une assemblée générale se tient ce lundi matin pour décider de nouvelles actions à mener.

Silence dans les atelier de #GMS. Les ouvriers sont revenus pour une AG sur les actions à venir. La production est à l'arrêt depuis 3 mois. pic.twitter.com/2oRnkzbbFv — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 21, 2017

L'usine GM et S de la Souterraine est en redressement judiciaire depuis des mois. Le tribunal de commerce de Poitiers a reporté sa décision au 4 septembre prochain concernant le sort du site creusois pour lequel le groupe GMD a fait une offre de reprise.

Les ouvriers reviennent à #GMS après 3 semaines de repos. "On a l'impression de ne jamais être partis en vacances" pic.twitter.com/uiTpSCuZjD — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 21, 2017