Creuse, France

Et si on réunissait les commerces du village sous un même toit ?

C'est l'idée de Saint-Dizier-Leyrenne. Cette commune de 850 habitants entame de gros travaux pour construire un nouveau bâtiment en plein centre bourg. Un magasin de 500 mètres carrés qui va regrouper plusieurs commerçants déjà installés dans le village. Le chantier va durer presque un an. C'est une petite révolution pour la commune.

Le site du chantier, le magasin sera situé le long de la route Benevent-Bourganeuf © Radio France - Olivier Estran

Le futur magasin sera situé le long de la route Benevent-Bourganeuf , qui voit passer 1500 véhicules par jour. Il y'aura un parking juste devant. Ca va changer la vie des commerçants : "Pour l'instant nous sommes dans une petite rue, les clients n'ont pas de place pour s'arrêter , explique Amélie qui tient l'épicerie en plein centre-bourg. Et pour nous, le camion de livraison est à moitié sur la route, c'est pas facile".

Ce magasin, en forme d'arche et habillé de bois sera très visible "Nous on est entre deux petites rues, et on ne nous voit pas toujours" reconnait Sophie Demargne, la coiffeuse, impatiente de déménager. Elle trouvera à ses côtés, la boulangerie, la supérette, et la Poste du village.

"Que ça démarre vite et on sera tous contents ! " -Une habitante de Saint-Dizier-Leyrenne

Jean-Claude Perot, le maire de St Dizier-Leyrenne veut utiliser le bois de la commune © Radio France - Olivier Estran

Jean-Claude Perot le maire de Saint Dizier-Leyrenne estime que le chiffre d'affaires des commerçants progressera de 10 à 15 % une fois installés dans ce nouveau bâtiment.

Le coût du chantier s’élève à Un million d'euros, financé a 60% par l'Europe et la Région. Le reste est pris en charge par la commune, qui va utiliser les douglas de sa forêt (des résineux) pour construire ce magasin. Il y aura aussi un auvent pour accueillir un marché couvert. Les travaux sont entamés et vont durer 11 mois.