Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A n'a quasiment pas bougé entre novembre et décembre 2017. Sur un an, il augmente légèrement, de 0,5%.

Vaucluse, France

Les chiffres pour décembre 2017 ont été publiés ce mercredi. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux qui n'ont aucune activité, est en légère baisse sur trois mois, -0,1%, et en légère augmentation sur un an, +0,5%. Le mois dernier, 39.450 personnes étaient sans aucune activité dans notre département.

Augmentation de 2% du nombre d'inscrits sur un an

Lorsque l'on regarde au-delà de la seule catégorie A, on constate une augmentation de 2,2% sur un an du nombre d'inscrits à Pôle Emploi.

Toujours sur un an, en catégorie A, ça ne s'arrange pas pour les plus de 50 ans notamment, quasiment +4% de chômeurs. Pire pour les femmes : +7% chez les seniors, et +7% aussi pour les femmes de moins de 25 ans.

Enfin, l'ancienneté des chômeurs inscrits à Pôle Emploi est également en nette hausse : le nombre d'inscrits depuis un an et plus bondit de près de 6% sur un an.