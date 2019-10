En s'installant à Garons, ASICS promet la création de 50 emplois d'ici 3 ans

Garons, France

Un déménagement d'une trentaine de kilomètres pour ASICS. C'est ce que représente cette installation à Garons. L'équipementier sportif, numéro 3 mondial, était en effet installé à Gallargues. Faute de pouvoir s'installer près de l'aéroport de Montpellier comme il le souhaitait, le groupe a donc choisi de le faire à Garons, dans un bâtiment de 18 000 m2 déjà existant. Il était auparavant occupé par Auchan. Ce bâtiment de 10 mètres de haut offre une capacité de stockage plus importante et va permettre à Asics de se développer. Une partie du site va être automatisée. Le groupe envisage également d'y construire un bâtiment supplémentaire de 10 000 m2.

Cyril Leblond, le directeur de la plateforme d'Asics à Garons Copier

50 emplois supplémentaires d'ici 3 ans

En s'installant à Garons, Asics s'engage à recruter 50 salariés supplémentaires d'ici 3 ans. Ils viendront s'ajouter aux 65 déjà existants. "On a déjà commencé puisqu'on a déjà embauché 10 personnes explique Cyril Leblond, le directeur du site. La société se développe donc on a aussi besoin d'être prêts pour le futur." Pour la commune de Garons (5000 habitants), l'arrivée d'Asics est une aubaine. " On a des logements pour accueillir ces salariés, des places dans les écoles et les crèches, des médecins explique Jean-Pierre Benedetti, l'adjoint à l'urbanisme. On est très satisfait que 120 à 200 personnes viennent sur place. Ça va être un moteur pour notre commerce."

Jean-Pierre Benedetti, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Garons Copier

Cyril Leblond, le directeur du site © Radio France - Sylvie Duchesne

Investissement total : un peu plus de 11 millions d'euros dont 10% de subventions publiques apportées par l’Etat (prime d’aménagement du territoire de 500 000 euros) , la région Occitanie pour 480 000 euros et l’agglomération Nîmes métropole pour 150 000 euros.

La plateforme d'Asics pour le sud de l'Europe a été inaugurée à Garons Copier