En dépit de la crise sanitaire, la création d'entreprise se porte bien en Ile-de-France

On aurait pu penser que l'incertitude liée à la crise du Covid aurait dissuadé la prise de risque. En matière de créations d'entreprises, ça n'a pas été le cas l'an dernier en Ile-de-France. L'Insee a ainsi chiffré à 275.206 le nombre de projets d'entreprises lancés dans la région en 2021, soit 5.000 de plus qu'en 2020. Si Paris arrive largement en tête du classement, avec un total de 82.000 créations, c'est la Seine-St-Denis qui arrive ensuite (37.000) suivie des Hauts-de-Seine (près de 35.000).

Dans l'Essonne, à Grigny, Sébastien Valoggia, n'a pas craint de se lancer malgré le contexte sanitaire. Déjà patron d'une première société, il en a créé une deuxième, début 2021, Ezylog, spécialisée dans la logistique et le conseil stratégique. Ses clients sont pour beaucoup des distributeurs qui font de la vente sur internet et pour la plupart des jeunes pousses tendance éco-responsable. Sébastien Valoggia les énumère : "On a par exemple des boissons à base de poudre écologique, des produits pour l'entretien de la maison fabriqués en France avec des produits durables, on a des jeunes qui sont en train de développer des trottinettes etc..."

Un risque et une opportunité

Ces clients ont parfois des besoins spécifiques, comme cette entreprise de lingerie qui cherche à éviter le sur-emballage. Dans l'entrepôt d'Ezylog, une salle est ainsi réservée à cette collection textile : "C'est une salle propre dans laquelle on va manipuler des vêtements qui n'ont pas d'emballage primaire, explique Sébastien Valoggia, elle doit être préservée de la poussière, ce qui ne peut pas être le cas dans un entrepôt de logistique traditionnel". Ces nouveaux besoins, l'entrepreneur a voulu y répondre en créant cette PME qui emploie d'ores et déjà une cinquantaine de salariés : "il y a une prise de risque, forcément, en période de crise, mais c'est aussi une opportunité". Son cas n'est pas isolé. A Grigny, il y a eu plus d'une centaine de créations d'entreprises l'an dernier.