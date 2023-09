En difficulté, les Restos du Coeur de Haute-Garonne lancent une nouvelle collecte départementale

Les Restos du Coeur de Haute-Garonne appellent à l'aide. Face à la crise de l'inflation, et l'explosion de la demande de bénéficiaires toujours plus nombreux, l'association n'a pas assez de stocks pour y répondre. Un manque accentué par les dons des supermarchés qui diminuent depuis plusieurs mois, avec les produits en "dates courtes" qui sont vendus à prix réduits, plutôt que d'être donnés. Une des conséquences de la loi "anti-gaspillage".

À Toulouse et en Haute-Garonne, les Restos lancent donc une deuxième collecte départementale. Celle d’octobre 2022 avait permis de récolter 113 tonnes de produits alimentaires. Le but est de collecter le plus de produits alimentaires non périssables en petits conditionnements (conserves, soupes, pâtes, riz, compotes, etc.).

La collecte aura lieu les 6, 7 et 8 octobre 2023, dans plus de 100 magasins dans toute la Haute-Garonne. L'association a besoin de bénévoles pour cette collecte : vous pouvez les contacter par mail ad31.collecte@restosducoeur.org

Un appel à la générosité entendu

Dans l'émission "Ma France" sur France Bleu ce vendredi 8 septembre, le président bénévole des Restos du Cœur, Patrice Douret, s'est réjoui du "formidable élan de générosité et des nombreux témoignages de soutien". Dimanche dernier, il s’est exprimé lors du journal télévisé de TF1 pour lancer un appel à l’État et aux entreprises.

Des grands groupes, des entreprises et des particuliers ont répondu à cet appel. L’État a promis 15 millions d’euros aux Restos. Bernard Arnault, le patron de LVMH, 10 millions d’euros. Les joueurs de l’équipe de France, 500 000 euros. Quant au groupe Danone, il a promis un don d'un million de yaourts.

Mais les grandes entreprises n'ont pas été les seules à faire un don. "On a eu beaucoup de dons d’entreprises totalement anonymes qui nous ont dit : 'On a eu la chance de faire une très bonne année et on vient vous aider, et on le fait anonymement", raconte le patron des Restos sur France Bleu.