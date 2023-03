EN DIRECT - 10e jour de mobilisation contre la réforme des retraites à Toulouse

Bientôt les doigts de la main ne suffiront plus pour les compter. Ce mardi 28 mars 2023 est la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que la précédente mobilisation jeudi 23 mars avait été marquée par quelques débordements à Toulouse, le préfet d'Occitanie se veut confiant : "Nous n'avons pas de crainte, nous sommes vigilants", dit-il à France Bleu Occitanie. Il devrait y avoir environ 400 policiers pour encadrer la manifestation - qui part à 15h de Saint Cyprien direction Jean Jaurès- soit environ 80 de plus que jeudi dernier. On fait le point sur les différentes actions.

Des blocages tôt le matin

Le site de Météo France est bloqué depuis 6h, au 42 avenue Coriolis Toulouse, à Basso Cambo, suite à un vote à l'assemblée générale réunie lundi.

À Muret, comme jeudi dernier, des manifestants dont certains portent des gilets jaunes bloquent plusieurs ronds-points selon le député insoumis Christophe Bex.

Trafic SNCF perturbé, trafic Tisséo presque normal

Le trafic des trains est aussi très perturbé ce mardi. Il faut compter 1 TER sur 2 en moyenne au niveau national avec beaucoup de liaisons en bus en Occitanie ; 3 TGV INOUI et OUIGO sur 5. Au niveau des bus, le réseau sera très légèrement modifié ce jeudi après-midi du fait du défilé, mais pas de blocage des dépôts, contrairement à la semaine dernière.

Vers un cortège étudiant unitaire

La jeunesse devrait être très mobilisée ce mardi, les renseignements territoriaux s'attendent à des chiffres multipliés par 3. A Toulouse, Sciences Po est toujours bloqué (depuis le 7 mars). Au lycée Saint-Sernin, déjà bloqué jeudi dernier, les enseignants et les lycéens tiendront une assemblée générale ce mardi et appelleront à rejoindre la manifestation.

Et puis ce lundi soir, une assemblée Interfac s'est tenue au Mirail, avec de nombreux étudiants. Il a été décidé de faire un cortège unitaire ce mardi. Les étudiants réclament le retrait de la réforme et veulent aussi soutenir les cheminots et les lycéens jeudi.