EN DIRECT : Emmanuel Macron en visite en Bourgogne sur le thème du nucléaire

Le président de la République est de retour en Bourgogne ce mardi 8 décembre pour une visite consacrée au nucléaire civil et militaire. C'est l'usine Framatome du Creusot en Saône-et-Loire qui a été choisie par l'Elysée pour servir de cadre à des annonces du Chef de l'Etat pour soutenir la filière.

C'est un hôte de marque que reçoit la Bourgogne ce mardi 8 décembre! Emmanuel Macron se rend au Creusot pour une visite sur le thème du nucléaire civil et militaire. Le président de la République a rendez-vous au sein de l'usine Framatome. Une visite qui était initialement prévue en octobre mais qui avait reportée à deux reprises suite à l'attentat contre l'enseignant Samuel Paty et au reconfinement en France.

Des policiers sont arrivés avant le président de la République pour assurer la sécurité du site © Radio France - Thomas Nougaillon

Plusieurs ministres et chefs d'entreprises accompagnent le Chef de l'Etat

Emmanuel Macron n'est pas venu seul en Bourgogne. Bruno le Maire, le ministre de l'économie, Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique et Florence Parly, la ministre des armées sont aux côtés du chef de l'Etat pour cette visite de l'usine Framatome du Creusot. Une visite guidée par le PDG du groupe, Bernard Fontana (notre photo) et le directeur du site et en présence également de représentants d'entreprises telles qu'EDF, Orano, du Centre d'Energie Atomique ou encore de l'entreprise Naval Group.

Le chef de l'État visite l'usine de Framatome avec le PDG du groupe, Bernard Fontana © Radio France - Thomas Nougaillon

Pourquoi l'usine Framatome du Creusot?

Ce site du Creusot est, selon l'Elysée, le parfait exemple de l'entremêlement du nucléaire civil et militaire. Au cours de sa visite Emmanuel Macron va rappeler l'importance du nucléaire dans la force de dissuasion française. Et au rayon des annonces il pourrait évoquer la commande d'un futur porte-avions à propulsion nucléaire alors que la France doit trouver un successeur au Charles-de-Gaulle d'où peut-être la présence de Florence Parly la ministre des armées ce mardi !