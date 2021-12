EN DIRECT - France Bleu Armorique Matin depuis le marché d'intérêt régional à Rennes

France Bleu Armorique Matin est en direct du marché d'intérêt régional à Rennes ce jeudi matin pour une émission spéciale à partir de 6 heures et jusqu'à 9 heures. Cette plateforme est devenu la référence du commerce en Bretagne. Grossistes, mareyeurs, restaurateurs et clients seront à notre micro.

Justine Sauvage, Eric Bouvet et Bastien Michel ont investi le marché d'intérêt régional pour vous faire découvrir le quotidien des grossistes et clients.

6h32. “Ça me donne des idées, de l'inspiration sur les étalages !" Nous avons suivi le chef Eric Houis en cuisine, de retour du marché d'intérêt régional. Le patron du restaurant La Griotte, à Pacé, près de Rennes, arpente les allées du marché depuis douze ans, deux à trois fois par semaine. Il y trouve des fruits et légumes très frais, ce qui lui permet de répondre au mieux aux aléas de la restauration. "C'est compliqué aujourd'hui, vous faites 20 couverts et puis 80 le lendemain. Les produits frais du marché d'intérêt régional se conservent un peu plus longtemps."

Le chef Eric Houis du restaurant La Griotte à Pacé, près de Rennes, commence sa journée au marché d'intérêt régional avant de rejoindre ses cuisines avec des produits frais. © Radio France - Maxime Glorieux

6h11. "On est entre les poireaux et les clémentines, tout près des cabillauds", s'amuse Bastien Michel. Le marché d'intérêt régional réunit de nombreux producteurs locaux mais aussi des fruits et légumes du monde entier, grâce à des partenariats avec le marché de Rungis, le plus grand du monde devant New-York. Les clients peuvent également trouver à Rennes des produits frais, des fruits de mer (bretons, bien sûr) et aussi un large rayon de produits bio.

Journaux, jeux, chroniques... Vous retrouvez tous vos rendez-vous depuis le marché d'intérêt régional à Rennes. © Radio France - Laurent Bothorel

6h06. "On est quand même la seule plateforme de distribution intra-muros à Rennes", rappelle Sébastien Subéry, de la direction du réseau Subéry Claude et fils, pour ouvrir cette matinale spéciale. "Ici route de Lorient, donc en bordure de rocade, et rapidement sur les grands axes qui desservent la région." Le marché d'intérêt régional y est installé depuis 1979, à seulement cinq kilomètres du centre-ville. Après un ballet de dizaines de camions durant la nuit, les premiers clients sont arrivés dès trois heures du matin et vont se succéder jusqu'à midi. Et vous, vous nous suivez en direct jusqu'à 9 heures !

Sébastien Subéry dit être le "trait d'union" du marché et du Réseau Subéry Claude et fils, avec son père et son frère. "Je suis comme un chef d'orchestre", explique-t-il. © Radio France - Laetitia Cherbonnel

5h57. Bienvenue à tous dans ce direct depuis le marché d'intérêt régional (M.I.R.), situé sur la route de Lorient à Rennes. Justine Sauvage, Eric Bouvet et Bastien Michel ont investi ce mini "Rungis rennais" pour trois heures d'émission spéciale entre 6 heures et 9 heures... Cet espace de 6.000 mètres carrés est devenu la référence pour de nombreux commerçants, représentants de la grande distribution, vendeurs sur les marchés et restaurateurs. 25.000 tonnes de marchandises y transitent chaque année. Nous irons à la rencontre de clients, mais aussi de grossistes en fruits et légumes et de mareyeurs pour qu'ils nous expliquent leur quotidien et le fonctionnement du centre névralgique de l'alimentation pour toute la Bretagne. N'attendez plus, découvrez le programme.