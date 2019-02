EN DIRECT - Gilets Jaunes : plusieurs milliers de personnes à Toulouse pour l'acte XII

Toulouse, France

Acte XII de la mobilisation des gilets jaunes ce samedi à Toulouse. Plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de la ville rose.

Le rassemblement avait été déclaré en préfecture. Mais ce sont finalement deux cortèges qui se sont élancés. Le premier, déclaré, est parti de Compans-Caffarelli à 14h. Mais il n'a pas su rassembler. Il a réuni une quarantaine de personnes.

Une quarantaine de personnes participent à la manifestation déclarée sur le boulevard d'Argole #GiletsJaunes#ActeXII#Toulousepic.twitter.com/LFc0YfBo2V — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 2, 2019

Le second, le principal et non-déclaré, est parti comme tous les samedis de Jean-Jaurès à 14h avant d'emprunter les boulevards. Les gilets jaunes sont passés par François-Verdier, Esquirol et place du capitole où des gaz lacrymogènes ont été tirés vers 16h pour empêcher les manifestants de prendre la rue du Taur.

Les forces de l'ordre bloquent la rue de Taur et envoient les premiers lacrymogènes #Toulouse#GiletsJaunes#ActeXIIpic.twitter.com/A2o09KiNhK — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 2, 2019

2 personnes blessées et 4 interpellées

Des affrontements ont ensuite été signalés peu avant 17h devant l'espace commercial Saint-Georges sur le boulevard Lazare-Carnot. Des manifestants ont jeté des bouteilles sur les forces de l'ordre qui ont répliquées.

Les premiers affrontements éclatent après que des manifestants ont lancé des bouteilles sur des policiers #Toulouse#GiletsJaunes#ActeXIIpic.twitter.com/xm6PNukDIK — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 2, 2019

La situation serait toujours tendue sur ce secteur de la ville.

Selon la préfecture de Haute-Garonne, 2 personnes ont été blessées. 4 autres ont été interpellées depuis le début de la journée.

Enfin, il est à noter qu'un troisième cortège, syndical celui-ci, s'est élancé cette après-midi depuis la place Arnaud-Bernard.