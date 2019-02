EN DIRECT - Gilets jaunes : suivez la mobilisation de ce samedi 2 février à Tours

Tours, France

Tours, avec Châteauroux, a été désignée ce samedi 2 février comme épicentre du rassemblement des "gilets jaunes" du Grand-Ouest, comme Bourges l'a été le 12 janvier dernier. Des manifestants de Bourges, Angers, Châteauroux, Saumur, Nantes, Cholet, Rennes, Blois, Poitiers et Laval sont annoncés. Les organisateurs attendent entre 3.000 et 8.000 personnes au départ de la place Jean Jaurès en début d'après-midi. La ville de Tours a décidé de fermer les musées et les bibliothèques mais il n'y aura pas de fermeture de rue dans le centre-ville.

A retenir

Entre 3 et 8.000 personnes sont attendues pour ce rassemblement régional des "gilets jaunes".

sont attendues pour ce rassemblement régional des "gilets jaunes". Le départ de la manifestation est prévue à 14h devant la mairie de Tours.

Les bâtiments publics, musées et bibliothèques sont fermés samedi à Tours, par crainte des débordements.

Notre direct

12h15 : les "gilets jaunes" se sont retrouvés sur le parking de Rochepinard à Tours. Ils sont à peu près 500 selon notre journaliste sur place. Ils vont bientôt s'élancer dans les rues de Tours à 14h. La ville a été choisie comme l'épicentre du rassemblement pour le Grand-Ouest.

Environ 500 "gilets jaunes" se sont retrouvés sur la parking de Rochepinard à Tours à 12h © Radio France - Denis Guey

12h00 : bonjour et bienvenue dans notre direct. Vous allez pouvoir suivre ici l'acte XII des "gilets jaunes" à Tours.