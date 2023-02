EN DIRECT - Grève du 16 février : suivez la mobilisation dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Avant de "mettre à l'arrêt" la France le 7 mars, les syndicats organisent ce jeudi leur cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites pour maintenir une pression sur les députés dont les débats à l'Assemblée pourraient faire l'impasse sur le report de l'âge légal d'ici vendredi minuit. En pleine période de vacances scolaires, la participation aux grèves s'annonce en nette baisse dans les Bouches-du-Rhône et le Var, comme ailleurs en France.

Départ à 10h30 du Vieux-Port de Marseille

Selon la dernière note des renseignements territoriaux, entre 450 000 et 650 000 manifestants sont attendus en France. Samedi dernier, à Marseille, 140 000 manifestants ont défilé selon les syndicats, 12 000 selon la police. Les cortèges étaient cependant plus fournis à Aix-en-Provence et Toulon. Ce jeudi, de nouveaux cortèges sont organisés.

Marseille : le cortège partira à 10h30 du Vieux-Port, en direction de la porte d'Aix.

: le cortège partira à 10h30 du Vieux-Port, en direction de la porte d'Aix. Draguignan : les manifestants se retrouvent à 10h30 aussi devant la sous-préfecture.

: les manifestants se retrouvent à 10h30 aussi devant la sous-préfecture. Toulon : à 18h30, les opposants sont invités à se réunir pour une retraite aux flambeaux sur le parvis de la gare

Les perturbations prévues ce jeudi

A Marseille, les lignes de métro sont perturbées ce jeudi. Les métros passeront en moyenne toutes les 9 minutes. La ligne 2 du tram est également ralentie. Le réseau de bus est lui aussi perturbé, avec une dizaine de lignes impactées. Des perturbations sont prévues également à Toulon : seulement 16 lignes rouleront normalement.

A la SNCF, seul 1 TER sur 2 circule en région ce jeudi. Sur les lignes TGV, au moins une vingtaine de trains sont annulés à la gare Saint-Charles, direction de Lyon ou Nice. Une dizaine de vol sont aussi annulés aussi depuis l'aéroport de Marignane.