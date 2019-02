EN DIRECT - La journée de manifestation régionale des gilets jaunes à Valence

Valence, France

Entre 6.000 et 10.000 personnes sont attendues à Valence ce samedi après-midi. Le point de rassemblement est à Valence-Sud, près de l'échangeur de l'A7, au bout de l'avenue Victor Hugo à 13h. Le défilé doit faire une très longue boucle de plus de dix kilomètres.

8h30 : Le marché de la place des Clercs a été annulé ce matin, et la plupart des cafés et boulangeries resteront portes closes.

Pas de marché ce samedi matin, la place des Clercs est vide © Radio France - Nathalie de Keyzer

8h15 : La ville est quasi déserte, ce qui est bien évidemment inhabituel pour un samedi matin. Certaines barrières sont déjà positionnées en vue de la manifestation cet après-midi

Le centre commercial Victor Hugo est fermé ce samedi et protégé par des panneaux de bois. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Accès à l'autoroute A7 et portion de Lacra fermés

7h : Les accès à l'autoroute A7 sont fermés à Valence. Entrée et sortie sont interdites à Valence-Sud et à Valence-Nord, l'entrée reste possible. Une portion de la Lacra, le contournement-Est de Valence, est également fermée entre le Plateau des Couleures et la barrière de péage car les manifestants termineront leur défilé sur cette voie.

Il est conseillé d'éviter Valence où la circulation sera très perturbée toute la journée. De nombreuses restrictions sont mises en place.