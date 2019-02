EN DIRECT : le point sur les perturbations liées à la grève en Seine-Maritime et dans l'Eure

Gros bouchons au Havre et dans la métropole rouennaise, manifestations et débrayages dans de nombreux secteurs : on fait le point sur les perturbations liées à ce mardi de grève.

Rouen, France

C'est une journée de mobilisation commune. Les gilets jaunes et plusieurs syndicats, dont la CGT et Solidaires, appellent à manifester mais également à débrayer dans les entreprises. De très nombreux secteurs sont concernés : transports, écoles, impôts, hôpitaux. Et les manifestations ont commencé tôt ce mardi matin, entraînant des bouchons. On fait le point en direct :

Circulation très difficile ce mardi matin

Gilets jaunes et syndicalistes se sont installés sur plusieurs ronds-points ou routes tôt ce matin : le rond-point des Vaches à Saint-Etienne du Rouvray, le rond-point de la Motte à Rouen. Dans ces secteurs, la circulation est quasiment à l'arrêt. C'est très ralenti sur la Sud 3 et le Boulevard industriel.

Au Havre, trafic très ralenti également devant la stade Océane ainsi qu'à Harfleur. Une centaine de portuaires et de dockers manifestent depuis 6h au rond point Total de Gonfreville l'Orcher, bloquant ainsi l'accès la route industrielle du Havre. Manifestation enfin à Brionne.

Dans les transports, 73 % de circulation à Rouen

A Rouen, le réseau Astuce ne fonctionnera pas normalement, la CGT ayant déposé un avis de grève. Cependant, un service garanti sera assuré de 6h à 19h40.

Métro : Tout le trafic assuré de 6h à 19h40

Lignes TEOR : 96% de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes FAST F1, F2, F3, F5 : 72 % de trafic assuré de 6h30 à 19h15

Lignes de bus F4, 5, 6 : 63 % de trafic assuré de 6h30 à 19h00

Lignes de bus 8, 11, 13, 20, 22, 40, 41 : 40 % de trafic assuré de 6h20 à 19h15

A Dieppe, le réseau Stradibus ne sera pas concerné par la grève.

La SNCF ne prévoit pas de perturbations sur son réseau dans les deux départements.

Enfin, la quasi-totalité des bacs qui traversent la Seine sont à l'arrêt.

[CIRCULATION PERTURBÉE] Mardi 5 février 2019 @Rouen@Le_Havre

En raison des mouvements de grève annoncés, la circulation risque d'être perturbée dès 6h demain matin sur le Havre, et dès 13h demain après midi sur Rouen.

Adaptez vos déplacements....😉 pic.twitter.com/nsXCj0gmsN — Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 4, 2019

Tous les services ne sont pas assurés dans les écoles

En Seine-Maritime, 18% des enseignants de maternelle et de primaire feront grève selon le syndicat SNUIPP 76.Toutes les écoles devraient accueillir les enfants mais des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles maternelles et primaires rouennaises. Il n'y aura ni cantine, ni accueil périscolaire, ni garderie dans 3 écoles :

Claude Debussy (maternelle et élémentaire)

(maternelle et élémentaire) Clément Marot (maternelle)

(maternelle) Maurice Nibelle (maternelle)

L'école Benjamin Franklin sera fermée toute la journée de mardi

Perturbations dans les cantines et accueils périscolaires le 5 février. Voici l'information mise à jour avec de nouveaux établissements. Attention perturbation dans une crèche également. https://t.co/pAYV1gQA5k — Ville de Rouen (@Rouen) February 4, 2019

Grève dans les hôpitaux et les prisons

Au Havre, les infirmiers et aide-soignants des urgences adultes du Havre seront en grève. La CGT appelle tous les salariés du Groupe Hospitalier du Havre à débrayer demain. Un rassemblement est prévu Esplanade J.Monod à 11h

.A Rouen, les syndicats CGT, Sud et CFTC appellent à la grève au CHU de Rouen. Un service minimum serait tout de même maintenu pour la journée de mardi.

A Evreux, la CGT appelle au débrayage à l’hôpital d'Evreux. Les grévistes vont rejoindre la mobilisation de l'Union Départementale au Pré du Bel Ébat à 13h.

Le personnel du centre détention de Val de Reuil (Eure) sera en mouvement de protestation dès demain 6h devant l'établissement.

Enfin plusieurs syndicats des impôts appellent à la grève aujourd'hui. Ce qui pourrait perturber l'accueil des nombreux contribuables qui viennent se renseigner sur le prélèvement à la source.