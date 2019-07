EN DIRECT - Le Suffren, sous-marin nucléaire nouvelle génération, lancé à Cherbourg

Cherbourg, France

C'est le résultat de plus de dix ans de travail chez Naval Group (anciennement DCNS). Le Suffren, sous-marin nucléaire d'attaque nouvelle génération, est officiellement lancé ce vendredi 12 juillet 2019 à Cherbourg, dans la Manche. C'est le premier engin d'une série de six sous-marins construits dans le cadre du programme Barracuda. Emmanuel Macron sera présent pour la cérémonie, tout comme Florence Parly, ministre des Armées. Le Suffren est un engin technologique de pointe mais aussi et une source de fierté immense pour les Cherbourgeois attachés à l'arsenal et une telle cérémonie est toujours un événement pour la région.

L'essentiel :

La cérémonie de lancement du sous-marin est prévue à partir de 10h45

Le Suffren est un le premier sous-marin nucléaire d'attaque construit dans le cadre du programme Barracuda

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, procédera au geste inaugural

3.000 collaborateurs de Naval Group sont réunis sur le chantier naval de Cherbourg pour l'événement

Des écrans géants sont installés dans les sites de Naval Group en France mais aussi à la Cité de la Mer à Cherbourg

.

Un sous-marin ultra-moderne

Premier né de la classe Barracuda, Le Suffren empreinte toutes les caractéristiques de ce grand carnassier marin : un chasseur qui agit dans la plus grande discrétion. Ce sous-marin, c'est un petit bijou de technologie : 700.000 pièces, soit l'équivalent de sept avions de ligne. Il faut s'imaginer un tube noir d'environ 100 mètres de long, deux fois plus lourd que les anciens modèles de sous-marins nucléaire d'attaque : 5.300 tonnes en plongée, contre 2.670 pour la classe Rubis. Plus lourd, mais aussi plus maniable avec des ailerons géants en forme de X, inédits sur les sous-marins français. Et plus rapide également : 50 km/h de vitesse de pointe. Il peut atteindre plus de 350 mètres en immersion.