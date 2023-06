EN DIRECT - Manifestations contre la réforme des retraites en Drôme et en Ardèche

La nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la quatorzième, est suivie en Drôme et en Ardèche. Plus d'une dizaine de manifestations étaient prévues dans les deux départements. Suivez l'évolution des cortèges et les estimations du nombre de manifestants.

11h50 - Fin de la manifestation à Tournon-sur-Rhône, 70 personnes se sont rassemblées "dans le calme" selon la gendarmerie. Le cortège est resté statique.

11h30 - Selon la CFDT, 300 personnes étaient rassemblées à Romans-sur-Isère.

11h - Selon la gendarmerie, 220 personnes manifestent à Nyons, dans la Drôme. Un rassemblement débute également à Crest.

10h30 - Début de la manifestation à Privas, il y a 700 personnes dans le cortège selon la CGT, 650 selon la police.

La manifestation dans les rues de Privas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Sur les bus de Citéa à Valence, 80% du trafic est assuré. Le parcours de certaines lignes sera écourtées le temps de la manifestation. Le service minimum d'accueil est assuré sur 6 écoles de Romans-sur-Isère où plus de 25% de grévistes sont attendus : les maternelles Simone Veil, les Ors, Montchorel-République, les élémentaires Paul Langevin et La Pierrotte, le groupe scolaire Saint-Just.

La précédente journée de mobilisation avait rassemblé entre 13.000 et 35.000 manifestants dans nos deux départements.