EN DIRECT - Nouvelle journée d'action des forains au Mans ce vendredi, circulation difficile en zone nord

Le Mans, France

Malgré le "non" ferme et définitif opposé par la mairie du Mans à leur demande d'installation en centre-ville, les forains poursuivent leurs actions ce vendredi en Sarthe. Ils occupent ce matin la place du Jet d'eau, au pied de la cathédrale, d'où l'annulation du marché des Jacobins. Par ailleurs, la Setram modifie préventivement le plan de circulation des trams : elle annonce qu'il n'y aura aucun tram ce vendredi entre Préfecture et Bellevue sur la ligne T2. Des bus de remplacement sont mis en place. Cliquez ici pour actualiser le direct.

Les forains de retour sur l'autoroute au nord du Mans

11H15 : Comme jeudi où ils avaient manifesté sur l'autoroute pendant une bonne heure et demie, les forains sont arrivés en zone nord et ont rejoint l'A11. Un feu de pneus a été allumé, la fumée est bien visible.

Sur l'autoroute et en zone nord, la circulation est très perturbée.

Circulation totalement perturbée au Mans sur l'autoroute dans les deux sens Nantes/Paris. #forainspic.twitter.com/wluFC4Izbi — France Bleu Maine (@bleumaine) March 22, 2019

11H : Joint par France Bleu Maine, Loïc Sabatte, représentant des commerçants non-sédentaires, explique que l'annulation des Jacobins a été décidée la veille, assez tardivement. "Le maire a pris un arrêté hier soir, il y a eu pas mal d'aller-retour parce que j'ai dû me renseigner auprès de mon syndicat national pour savoir comment ça marche pour annuler un marché, ce qui n'était jamais arrivé. Tout le monde a été prévenu hier soir mais je ne vous cache pas que j'ai eu encore quelques coups de fil ce matin de commerçants 'furax', des boulangers par exemple qui avaient cuit tout leur pain et qui ne feront pas de vente aujourd'hui".

Loïc Sabatte indique comprendre le mouvement des forains même s'il ne cautionne pas forcément toutes leurs actions. "Je me mets à leur place, d'autant que je suis forain à la base. On leur supprime trois semaines de travail, on les chasse du centre-ville, c'est énorme pour eux. Comment je réagirais si on me disait que je n'ai plus le droit de venir aux Jacobins alors que j'y fais deux marchés par semaine ? Est-ce que je rentrerais chez moi sans rien dire ? Non, ça ne se passe pas comme ça".

Le marché pourra-t-il se tenir dimanche ? Une nouvelle annulation serait difficile à encaisser, confirme Loïc Sabatte : "Normalement c'est à la municipalité de gérer ça, sauf qu'il n'y a plus de dialogue avec les forains. Donc on va faire comme on a fait mardi [le marché du mercredi avait bien eu lieu grâce à un arrangement entre forains et commerçants, NDLR] : on va discuter directement avec eux pour voir s'ils peuvent laisser le champ libre pour qu'on s'installe. Après, le maire du Mans peut très bien prendre un arrêté. Sauf que l'annulation du marché c'est gérable une fois, pas deux".

Le marché des Jacobins, en centre-ville du Mans, n'a pas pu s'installer ce vendredi, en raison de la journée d'action des forains © Radio France - Boris Hallier

10H30 : après avoir commencé un blocage en haut du tunnel, les forains se ravisent et partent en opération escargot vers la zone nord.

Finalement les forains renoncent aux barricades et partent en opération escargot au #Mans. pic.twitter.com/qhJo5BvVx9 — France Bleu Maine (@bleumaine) March 22, 2019

10H : Norman Bruch, le président du syndicat des artisans de la fête, annonce qu'il quitte la ville pour le week-end et sera de retour lundi. Il demande aux forains qui restent au Mans de poursuivre la mobilisation. Ces derniers sont en train de se concerter pour décider des actions du jour. "On bloque la ville, ou quoi ?" entend-on dans la discussion. Certains viennent de loin et ne veulent pas "avoir fait la route pour rien".