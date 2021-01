EN DIRECT - Première étape de la tournée des 4 Massifs isérois depuis la station des 7 Laux en Belledonne

C'est le premier rendez-vous de la tournée des quatre massifs isérois. France Bleu Isère pose ses micros aux 7 Laux en Belledonne pour une émission spéciale de "Passez chez nous, c'est ouvert", de 16 à 18 heures, en compagnie d'Alain Salomon et Véronique Saviuc. Face à la situation actuelle, les remontées mécaniques toujours fermées, nous sommes aux côtés de nos partenaires historiques pour leur donner la parole et les soutenir dans cette période compliquée. Suivez en direct notre première étape en Belledonne.

Suivez notre spéciale en direct

Pour la première heure de la spéciale, nous sommes en compagnie de Rico, le "Monsieur monoski" des 7 Laux. Il a été l'animateur de la station. Et puis il y a Claude, responsable de l'école de snow, de VTT et du club omnisports des 7 Laux.

Ce mercredi c'est une double spéciale sur France Bleu. On parle également des jeunes autour de la thématique de la vingtaine en 2021. Justement, Alexis Cavan, 20 ans, est venu autour de la table pour parler de son parcours en cette année particulière. "Je devrais être skiman dans un magasin et conseiller les clients et des touristes venus passer leurs vacances ici" dit-il. "Je devrais aussi apprendre. Je dois veiller à ce que le client ait le bon matériel, l'aider à bien le régler aussi" poursuit-il. "Je viens de région parisienne, il y a du bruit. Ici, dans le Grésivaudan, on a décidé d'emménager avec parents. C'est la liberté" termine Alexis.

On a 17 jeunes moniteurs, venus des clubs sportifs locaux, au sein de l'école qui sont stagiaires - Christian Roussignol, directeur de l'ESF aux 7 Laux

Sans remontées mécaniques, les clients de la station se redirigent vers d'autres pratiques. "La randonnée, le ski de randonnée par exemple. Nos moniteurs peuvent donner des cours dans tous les domaines : ski alpin, de randonnée ou de fond" dit-il.

"On devient moniteur parce que l'on aime le ski. Il faut avoir un peu pratiqué et avoir un certain niveau pour passer les tests que l'Etat nous demande. D'où l'intérêt de permettre aux jeunes de s'entraîner" explique Christian. "C'est une activité complémentaire pour certains. Il y en a de moins en moins qui vivent de ça. Il y en a qu'une quinzaine ici aux 7 Laux" détaille le patron de l'ESF.

"Pendant les vacances de Noël, j'ai bricolé, c'est ça le mot" explique Agnès, restauratrice à Pipay. Son activité, vous le savez, a été modifiée à cause des conditions sanitaires. "Ça n'a rien a voir avec ce que l'on aurait du faire. Le ski cela représente tout ! L'hiver c'est le ski. Les gens viennent pour ça. C'est environ 10% de mon chiffre d'affaire et même si on a des randonneurs, des gens qui viennent faire de la raquette, ça ne fait pas 10%" précise-t-elle.

On est prêt depuis les premières chutes de neige - Jean-François Genevray, directeur du domaine skiable des 7 Laux

"C'est de notre responsabilité" dit encore Jean-François Genevray. "On a trois pisteurs qui sont chargés de sécuriser le domaine alors qu'en général, il y en a une vingtaine" continue le boss des pistes.

