EN DIRECT - Retraites : Premières actions ce vendredi matin en Bretagne

De nouvelles actions contre la réforme des retraites sont attendues ce vendredi en Bretagne après la neuvième journée de mobilisation.

Ille-et-Vilaine

A Rennes, barrage filtrant pour l'entrée sur la rocade au niveau de la station de métro La Poterie.

Finistère

A Guipavas, action sur le rond-point de Kervao, la Direction des routes de l'ouest annonce que la sortie Gouesnou est fermée. "Les usagers sont invités à continuer sur la RN12 en direction de Brest pour retrouver leur destination d'origine au giratoire de Penn ar C'hleuz."

Morbihan

Action au port de plaisance de Lorient, la CTRL (bus) annonce que le déplacement des départs de bateaux-bus. Il s'agit d'une manifestation des pêcheurs.

Des bateaux de Concarneau, Lorient et Quiberon sont sur place. Ils demandent à être reçu par le Secrétaire d'Etat à la mer, Hervé Berville. "On ne bougera pas et on réfléchit à d'autres actions", explique l'un des pêcheurs sur place.

La CGT Mines-Energie annonce avoir en collaboration avec la CGT Ports et docks, coupé l'électricité au port et sur les docks, empêchant un pétrolier de décharger.