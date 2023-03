EN DIRECT - Suivez la 6e journée contre la réforme des retraites en Drôme et en Ardèche

Cette journée du 7 mars sera-t-elle la plus suivie depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites en janvier ? C'est le pari des syndicats. Six manifestations se déroulent dans la Drôme et six en Ardèche.

10h30 - Le cortège parti de la préfecture traverse le centre-ville de Privas. Encore beaucoup de monde dans les rangs.

10h - Pour la première fois, un rassemblement est organisé à Crest, devant la cité scolaire Armorin.

Les banderoles sont toujours aussi inventives, ici à Crest © Radio France - Cloé Geffroy

Douze manifestations

10h à Privas, devant la préfecture

10h à Crest, devant le lycée Armorin (nouveau rendez-vous)

10h à Nyons, devant la sous-préfecture

10h à Romans, place Jules Nadi

11h à Tournon, place Carnot

11h à Die, place de la République

14h à Aubenas, rond-point Ponson

14h au Cheylard, devant la mairie

14h à Montélimar, rond-point du Soleil Levant (changement de lieu de rassemblement)

14h30 à Valence, Champ de Mars

14h30 à Annonay, gare routière

18h à Lamastre, place Montgolfier