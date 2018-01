Des centaines, voire des milliers d'internautes du Périgord se sont donnés rendez-vous dans la rue ce samedi 27 janvier. Rassemblés depuis une quinzaine de jours sur la page Facebook "Colère 24" ils veulent dénoncer les différentes augmentations de taxes imposées par le gouvernement d'Edouard Philippe et s'opposer aussi à la suppression du 90km/h au profit du 80 sur certaines routes nationales et départementales.

Après une opération escargot sur la RN21 entre Bergerac et Périgueux, ces automobilistes et motards ont prévu de se rassembler à Périgueux devant la préfecture avant de partir en cortèges vers Marsac-sur-l'Isle, Trélissac et Saint-Laurent-sur-Manoire dans l'après-midi.

11H - Le rassemblement grossit

Plus de 250 personnes sont désormais rassemblées devant la préfecture du Périgueux. Un nouveau cortège de véhicules est arrivé depuis le Cours Saint-Georges.

Une opposante au passage à 80km/h devant la préfecture de Périgueux ce samedi matin. © Radio France - Willy Moreau

10H30 - Les motards arrivent à la préfecture

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture. A 11h un nouveau cortège d'automobiliste arrivait par le cours Saint-Georges.

8H - Petit rassemblement à Bergerac

Ce matin pour le départ de l'opération escargot, seule une trentaine de véhicules (voitures et motos) a pris la route direction Périgueux au départ de la piscine de Bergerac. "Nous attendions au moins 70 voitures, c'est une petite déception mais on espère qu'il y aura du monde à Périgueux", a confié Teddy, l'un des organisateurs.