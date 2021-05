EN DIRECT - Plus 1500 personnes dans la manifestation du 1er mai 2021 à Dijon

Contrairement à 2020, le 1er mai 2021 aura bien son lot de cortèges et de manifestation. Pour Dijon, le parcours doit aller de la Place Wilson au à la Place du théâtre, à l'appel d'une intersyndicale. Un cortège où règne la fameuse "convergence des luttes", puisque en plus des syndicats, on retrouve les occupants du Grand théâtre - en tête de cortège - mais aussi les militants des Jardins de l'Engrenage ou des collectifs féministes. Un peu après 10 heures, on dénombrait environ 500 à 600 personnes rassemblées sur la Place Wilson. Une heure plus tard, la Préfecture dénombrait 1500 manifestants. Selon les syndicats 2200 personnes sont présentes.

De la Place Wilson jusqu'au théâtre

Les manifestants vont cheminer de la place Wilson à la place du Théâtre, puis Place de la Libération, ils emprunteront la Rue de la Liberté jusqu'à la Place Darcy, avant de rejoindre la Place de la République en empruntant le Boulevard de Brosses. Le cortège retournera ensuite au théâtre par la rue Jean-Jacques Rousseau. Des prises de parole auront lieu à cet endroit, occupé depuis deux mois par des intermittents. Le départ est prévu de la place Wilson vers 11h environ. La manifestation doit en théorie se terminer vers 12h30 / 13h.

"Il faut investir massivement dans nos services publics augmenter les salaires réduire le temps de travail tout est une question de choix politique", Sandrine Mourey (CGT)

Une altercation en marge du cortège

"Une altercation s’est produite en marge de la manifestation", indique la Préfecture sur son compte Twitter. Une personne, blessée, a été prise en charge par les pompiers.

La manifestation en images

Des manifestants dans le centre-ville © Radio France - Thomas Nougaillon

L'arrivée de la manifestation devant le théâtre © Radio France - Thomas Nougaillon

Le rassemblement est à l'appel d'une intersyndicale (ici la CGT) © Radio France - Thomas Nougaillon

"De l'argent pour la santé pas pour les financiers" scandent ces militants lutte ouvrière © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les participants, des militants anti nucléaire © Radio France - Thomas Nougaillon