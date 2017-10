En Dordogne, BMI, société de mécanique industrielle se porte bien, mais peine à recruter

C'est un paradoxe : la société BMI, Bergerac Mécanique industrielle se porte très bien. Le chiffre d'affaires augmente très régulièrement. Les carnets de commandes sont pleins. Mais l'entreprise peine à recruter car elle ne trouve pas les profils spécialisés qu'elle recherche

Il y a des entreprises qui se portent bien et qui embauchent en bergeracois. C'est le cas de BMI. Pour Bergerac Mécanique industrielle, située sur la zone industrielle de Bergerac. La société compte 20 salariés dont 5 embauchés ces deux dernières années par les nouveaux gérants qui comptent encore conquérir de nouveaux marchés.

BMI, ce sont trois activités : protection réseau incendie, petite chaudronnerie, usinage de grandes pièces métalliques. Marché de niche qui a trouvé déjà une centaine de clients partout en France. En deux ans, le chiffre d'affaires a augmenté de 35% et pour accompagner ce succès. Il est passé de 1 500 000 mille euros à plus de 2 millions d'euros.

Sur la ligne de production de BMI - photo fournie par l'entreprise - BMI

BMI s'appuie sur la formation de ses salariés et fait peau neuve. Une nouvelle ligne de production a été crée il y a deux ans. Pour faire face à la croissance, BMI prévoit encore d'embaucher.

Stéphane Binvenu, repreneur de BMI avec son épouse il y a deux ans estime que la clef de la réussite est la conquête de ses nouveaux marchés dits de niche.

"On a trois activités, la chaudronnerie notamment qui fonctionne si on travaille sur la conquête des marchés et en étant près de nos clients"

Stéphane Binvenu évoque aussi l'investissement indispensable sur les machines et la formation et l'embauche du personnel.

Les salariés devant chez BMI - photos fournies par l'entreprise - BMI

La société prévoit donc encore d'embaucher. Mais le patron rencontre un petit problème : "On est sur des profils spécialisés, chaudronniers, par exemple. On a beaucoup de mal à recruter, on a pu recruter ces dernières années des ouvriers qui venaient du Nord de la France. Dommage que cela ne profite pas au département, il y manque des professions spécialisées" explique Stéphane Binvenu.