En Dordogne, cinq boulangeries ont fermé en deux mois, victimes de la hausse des prix de l'énergie

Après la crise du Covid, l'inflation. C'est un peu ce que vivent en ce moment certaines entreprises en Dordogne. Certaines n'arrivent plus à tenir et doivent fermer. Le président du tribunal de commerce de Périgueux les voit passer. Il s'est exprimé sur France Bleu Périgord ce mercredi 22 mars.

"On est à 80 ouvertures de procédures judiciaires en Dordogne cette année. On en avait 40 à la même période l'année dernière", compte Hubert Baraer. Mais le président du tribunal de commerce de Périgueux ne veut pas être alarmiste : "C'est une photo à date, il ne faut pas en tirer des conclusions. Il y a certainement un effet rattrapage après le Covid."

Après le Covid, la crise économique

Certains secteurs sont plus sensibles à l'augmentation des coûts de l'énergie. C'est le cas des boulangeries. "Sur les deux premiers mois, on en a eu cinq en redressement judiciaire. Les restaurateurs sont également touchés, ainsi que toutes les entreprises manufacturières qui utilisent de l'énergie."

Le président du tribunal de commerce décrit une période compliquée par l'enchainement des crises. "On est en relance, en sortie du Covid. Pour certains secteurs ça va bien, pour d'autres on voit des signes nets de ralentissement. Le bâtiment par exemple. Les chiffres s'annoncent pessimistes pour les mois à venir. On a eu des périodes difficiles mais depuis plusieurs années, on s'était habitué à l'embellie."

"Quand on est chef d'entreprise, on a des tas de responsabilités et on a toujours beaucoup de pudeur à s'exprimer sur ce qui va moins bien ou ce qui ne va pas au sein de notre entreprise" - Hubert Baraer

Alors le tribunal de commerce tente d'aider les entrepreneurs en difficultés. Il a monté une cellule de prévention. "En 2022, on a convoqué 192 entrepreneurs qui n'avaient pas déposé leurs comptes. L'objectif ce n'est surtout pas de les montrer du doigt, c'est d'échanger avec eux. De leur faire prendre conscience des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et d'éviter d'arriver à l'irrémédiable."

