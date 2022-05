"Aujourd'hui, ça capte dans ma maison" des habitants d'une commune de Dordogne ont désormais la 4G

Les communes de Saint-Mesmin et Dussac bénéficient enfin de la 4G depuis l'installation de deux pylônes 4G. La concrétisation du "New Deal Mobile" qui prévoient d'installer 150 nouveaux pylônes dans les zones blanches d'ici 2025 en Dordogne. Les habitants des environs notent déjà la différence.

Téléphoner devant la maison pour capter du réseau ou encore attendre une heure pour télécharger un film ? C'est désormais de l'histoire ancienne pour les habitants de Saint-Mesmin et Dussac dont les pylônes 4G de téléphonie mobile ont été installés il y a quelques mois et inaugurés ce mercredi 4 mai.

Ces installations de pylônes font partie du projet "New Deal Mobile". Les communes établissent elles-mêmes les zones blanches à couvrir par les pylônes et ces derniers sont construits et financés par les opérateurs. Le département apporte également son aide pour trouver des terrains. L'Etat a promis l'installation de 150 nouveaux pylônes d'ici 2025 en Dordogne.

Les deux pylônes de Saint-Mesmin et Dussac profitent aux huit villages alentour. © Radio France - Philippine Thibaudault

Téléphoner depuis chez soi

Lors de l'inauguration du pylône, le maire de Saint-Mesmin était très fier de la concrétisation de ce projet. "Je suis arrivé ici il y a 20 ans, je n'avais rien, même pas Internet. J'étais obligé moi-même de prendre une antenne parabolique" se rappelle Guy Bouchaud.

Aujourd'hui ça capte dans ma maison

Pour les habitants de Saint-Mesmin, l'installation de la 4G a changé beaucoup de choses dans leur vie quotidienne. "Aujourd'hui ça capte dans ma maison, je peux recevoir les appels de l'école de mes enfants, passer des coups de fil depuis mon canapé, donc c'est plus confortable" s'amuse Jeanne.

Changer de mode de vie

Les problèmes de réseau ont parfois inquiété les habitants du village. "De l'autre côté de la commune, on avait rencontré des gens qui avaient eu un accident. Il avait fallu faire marche arrière jusqu'au village pour appeler les urgences" raconte Dolly.

Au total, 150 pylônes seront installés en Dordogne, d'ici 2025. © Radio France - Périgord Numérique

D'autres comme Fanny ont fait le choix de changer de mode de vie. "On utilisait moins Internet, on passait plus de temps à lire ou à profiter du jardin" témoigne l'enseignante. Désormais avec le pylône les habitants n'ont plus de problème de réseau. Fanny se demande même ce qu'elle va pouvoir faire d'Internet, maintenant qu'elle n'en ressent plus l'utilité.