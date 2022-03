En Dordogne, la guerre en Ukraine fait flamber la facture d'énergie des papeteries de Condat

Après deux ans de Covid et une hausse sensible du prix de la matière première, les Papeteries de Condat espéraient sans doute profiter enfin de l'embellie promise par l'installation de leur nouvelle ligne de production fabriquant du papier pour les étiquettes. Elle tourne de mieux en mieux, mais la guerre en Ukraine est venue noircir le tableau.

Le coût de l'énergie a triplé

Car les Papeteries de Condat, gourmandes en énergie, fonctionnent majoritairement avec du gaz. Et la facture a augmenté de plusieurs millions en un mois, passant de plus de deux millions à près de sept millions, soit près de trois fois le coût de la masse salariale. C'est intenable à long terme pour le directeur du site Stéphane de Gélis. Pour le moment, les clients des Papeteries ont encaissé cette hausse de 25 à 30 % en quelques mois mais pour combien de temps encore? Certaines entreprises en Italie ont fermé temporairement, incapables de supporter cette nouvelle charge. L'hypothèse d'un recours au chômage partiel est également envisagée au Lardin-Saint-Lazare. Ce n'est sans doute qu'une question de jours. Tout dépend de l'évolution du prix du gaz. Mais la machine 8, qui a couté 80 millions, sera la dernière à s'arrêter s'il faut en passer par là expliquent les dirigeants.

La nouvelle ligne tourne pourtant de mieux en mieux aux Papeteries du Lardin © Radio France - Valérie Dejean

"On est dans le dur"

Difficile de prévoir ce que l'avenir réserve, les budgets sont revus au jour le jour. "On est dans le dur" explique Alain Gaudré, tout nouveau président du site de Condat et directeur financier du groupe LECTA. Mais pas question de renoncer au deuxième gros projet qui doit aider l'usine périgourdine à gagner en autonomie: la création d'une chaudière biomasse à combustible solide de récupération. Le projet doit être validé par les actionnaires du groupe à la fin du mois. L'état, via l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), a déjà promis une aide substantielle de 14 millions d'euros sur un montant global de moins de 50 millions. Cette chaudière, vitale pour le site, devrait assurer la moitié des besoins en énergie du site périgourdin. Il ne faut pas repousser le projet explique Alain Gaudré: "On ne pouvait pas mais si on l'avait fait voilà 2 ans, on serait très content aujourd'hui!" Mais il va encore falloir attendre un ou deux ans. D'ici là, comment survivre à l'explosion des prix du gaz et du carburant si elle persiste? Le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne, et Jacqueline Dubois, députée de la majorité en Sarladais étaient sur le site ce lundi. Ni le président des Papeteries, ni le directeur ne leurs ont caché la gravité de la situation.